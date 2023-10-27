بيع صقرَيْن بـ154 ألف ريال بمزاد نادي الصقور السعودي

شهدت الليلة الـ16 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي بيع صقرين بمبلغ 154 ألف ريال، وسط حضور وإقبال كبيرَيْن من هواة الطرح والصقارين في السعودية والمنطقة..وكانت بداية الليلة مع الصقر الأول 'شاهين فرخ'، طرح حائل، وشارك في طرحه ستة طواريح، وتم بيعه بمبلغ 88 ألف ريال. بعده عُرض الصقر الثاني (الأخير) 'شاهين فرخ'، طرح النعيرية، شارك في طرحه خمسة طواريح، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 30 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بـ 66 ألف ريال..

ويأتي المزاد في إطار حرص القيادة على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في السعودية والمنطقة، وتأكيدًا لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور؛ إذ يهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور، وتنظيم آلية البيع والشراء..ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ إذ تستقبل فِرق النادي الطواريح في المناطق (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده) في كل منطقة.

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الليلة الـ14.. بيع 3 صقور بـ180 ألف ريال بمزاد الرياضشهدت الليلة الـ 14 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي، بيع 3 صقور بمبلغ 180 ألف ريال، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة. اقرأ أكثر ⮕

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