بيسكوف: بوتين يعقد اجتماعا يناقش محاولات الغرب استغلال أحداث الشرق الأوسط

ليوم الاثنين، حيث تابع أن بوتين سوف يجري محادثات مفصلة مع قيادات البلاد بما في ذلك رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، وأمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، والمدعي العام إيغور كراسنوف، ونائب رئيس الوزراء أندريه بيلوأوسوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأمن الفدرالية ألكسندر بورتنيكوف، ومدير الحرس الروسي فيكتور زولوتوف، ورئيس جهاز...

تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف صورة قارن فيها بين المظاهرات الداعمة لفلسطين وغزة وتلك التي خرجت دعما لأوكرانيا، وكتب:"شاهدوا الفرق".

صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى.أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد"رصد عدد من الصواريخ أطلقت من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة"، لافتا إلى أنه رد على مصادر إطلاق الصواريخ. headtopics.com

قال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت.قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تجمع لدعم فلسطين في اسطنبول، متوجها بكلامه للدول الغربية، إن الغرب إذا كان يريد إشعال حرب جديدة في الشرق الأوسط فعليه أن لا ينسى عزيمتنا.مصر.. الحكومة تنفي ظهور موجات وبائية جديدة خلال الفترة المقبلة

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.أفادت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خلفية التصعيد العسكري والعملية البرية في قطاع غزة.أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن القوات الإسرائيلية وسعت منذ مساء السبت نطاق عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

موسكو: نحذر من إشعال حرب كبيرة أخرى في الشرق الأوسطدعت الخارجية الروسية إلى توحيد الجهود لاستئناف عملية التفاوض بين أطراف الصراع في الشرق الأوسط، محذرة من محاولات إشعال حرب كبيرة أخرى في الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕

صحيفة: الغرب أجرى اتصالات مع 'حزب الله' اللبناني وطالبه بعدم التصعيدأفادت صحيفة 'واشنطن بوست' نقلا عن مسؤول غربي أن الغرب أجرى اتصالات مع السلطات اللبنانية، وكذلك مع ممثلي 'حزب الله' اللبناني، وطلب منهم الامتناع عن تصعيد الوضع في الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕

الكرملين: أحداث داغستان نتيجة للتدخل الخارجي وتأثير المعلوماتصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير حول الوضع في داغستان من هيئة الأمن الفدرالية ومن حاكم الجمهورية. اقرأ أكثر ⮕

«سيسترا» الفرنسية تختار الرياض مقراً إقليمياً لتوسيع نطاق أعمالهااختارت شركة «سيسترا» الفرنسية الرياض لتفتتح مقراً إقليمياً لها لتوسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕

كيف تأثرت توقعات الاقتصاد العالمي بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط؟يمر اقتصاد العالم بأزمة طاحنة، وكان من أسبابها الرئيسة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا ومع توتر الأوضاع في الشرق الأوسط ربما يكون هناك مزيد من المتاعب والأزمات اقرأ أكثر ⮕

جدة تستضيف المؤتمر الدولي لرابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأمراض الدماختتمت مساء (السبت) أعمال المؤتمر الدولي لرابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأمراض الدم، الذي أقيم في هذا العام في مدينة جدة. اقرأ أكثر ⮕