بيترو يستنكر الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الشفاء بغزة

وعبر حسابه على منصة"إكس" استنكر بيترو الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الشفاء بغزة، وقال إنها"جريمة حرب جديدة". وأضاف: "قلت للرئيس جو بايدن، إذا استمرت المذبحة وتم تدمير القانون الدولي في العالم، فستحل الهمجية مكان الديمقراطية، التي هي مشروع الإنسانية". وأجرى بيترو، الذي يزور الولايات المتحدة لحضور قمة قادة تحالف الرخاء الاقتصادي في الأمريكيتين، لقاء خاطفا مع بايدن قبل القمة. وبدوره، وصف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل الهجمات الإسرائيلية المستمرة في غزة بأنها"عملية تدمير على الطراز النازي".

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AAWSAT_NEWS: غوتيريش «مفزوع» من الهجوم الإسرائيلي على سيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء بغزةعبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، عن فزعه للهجوم الإسرائيلي على قافلة سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

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AA_ARABİC: كولومبيا وفنزويلا تدينان الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الشفاء بغزةالرئيس الكولومبي غوستافو بيترو: جريمة حرب جديدة. قلت للرئيس بايدن، إذا استمرت المذبحة وتم تدمير القانون الدولي في العالم، فستحل الهمجية مكان الديمقراطية، التي هي مشروع الإنسانية - Anadolu Ajansı

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ALHADATH: غوتيريش يدعو لوقف النار بغزة لأسباب إنسانية.. ويصف الوضع بالمروععبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، عن شعوره بـ'الرعب' وعن فزعه جراء الهجوم على قافلة سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء بغزة.ونقل بي

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ALMOWATENNET: عشرات الشهداء والجرحى بعد قصف الاحتلال بوابة مجمع الشفاء بغزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةعشرات الشهداء والجرحى بعد قصف الاحتلال بوابة مجمع الشفاء بغزة أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة أن أعداد الشهداء والجرحى 60 على الأقل، في مجزرة نفذها

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RTARABIC: طبيب نرويجي: وجود قاعدة عسكرية بمستشفى 'الشفاء' في غزة 'كذبة إسرائيلية'قال مادس جيلبرت الطبيب النرويجي المختص بالتخدير والطوارئ الذي عمل في مستشفى الشفاء بغزة 16 عاما، إن إسرائيل لم تستطع تقديم أي دليل يثبت صحة ادعاءاتها بوجود قاعدة عسكرية بالمستشفى.

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CNNARABİC: إسرائيل تعترف بشن غارة على سيارة إسعاف خارج مستشفى الشفاء.. وشهود: عشرات القتلى والجرحىأعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة، والذي يقول شهود عيان إنه أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

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