بيان جديد للجيش الإسرائيلي حول العملية البرية في غزة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن استمرار توسيع عمليته البرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم القضاء على عناصر من حركة"حماس" خلال ساعات الليل.وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين، أنه"خلال اشتباكات مع مسلحين في منطقة القطاع، قضى مقاتلو الجيش على عشرات المسلحين الذين تحصنوا داخل مبان وأنفاق وحاولوا استهداف القوات".

وقال:"خلال ساعات الليل، مقاتلو جيش الدفاع على أرض القطاع رصدوا مسلحين في محيط جامعة"الأزهر" في القطاع وقاموا بتوجيه طائرة مقاتلة لاستهدافهم". في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، عن مقتل ضابط في قوات الاحتياط بحادث انقلاب دبابة في الشمال، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" التي أطلقتها"حماس" يوم 7 أكتوبر الجاري، حيث أسفر القصف عن وقوع أكثر من 8 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.

نفى مكتب الرئاسة التركية صحة الأنباء عن"إقلاع طائرتين حربيتين بريطانيتين من قاعدة"إنجلرليك" التركية التابعة لحلف"الناتو" خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أمس الجمعة".دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة. headtopics.com

كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.أكد الكاتب بمجلة"فوربس" ديفيد إكس أن الطائرات المسيرة الروسية تشكل تهديدا كبيرا للدبابات العاملة في صفوف قوات كييف إبان تحركها نهارا خارج المخابئ وفي الحقول وعلى طول الطرق.

يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصفه مجددا اليوم.أفادت مراسلتنا بإطلاق صفارات الإنذار في هرتسيليا وتل أبيب ونيريم والعين الثالثة ونتيف هعسرة، مؤكدة سقوط 4 صواريخ في منطقة تل أبيب وضواحيها.دخل النجم المصري محمد صلاح، قائمة تاريخية في فريقه ليفربول بعدما ساهم في فوزه على ضيفه نوتنغهام فورست بثلاثية دون رد يوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. headtopics.com

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