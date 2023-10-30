بيان عاجل في مصر بعد زيادة انقطاع الكهرباء وتحذير من غضب المواطنين

وقال النائب: فوجئ المصريون خلال الأيام الماضية رغم التحسن المناخى الملحوظ بانخفاض درجات الحرارة نسبيا عن معدلاتها المرتفعة سابقا بقيام وزارة الكهرباء بزيادة مدة تخفيف الأحمال الكهربائية من ساعة إلى ساعتين وثلاثة فى بعض المناطق.

وأشار النائب، إلى أن الحكومة في مسألة قطع التيار الكهربائي، لم تراعي طبيعة كل جغرافيا من قرية أو مدنية، قائلا: ويتم ذلك كله دونما إعلان أو خطة واضحة أو جدول زمنى ولا حتى تبرير رغم انخفاض درجات الحرارة.وفى سياق متصل، قال المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه كان هناك توقع بانخفاض درجات الحرارة ولكن لم يحدث ذلك، مضيفا: العالم يتابع ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.

تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف صورة قارن فيها بين المظاهرات الداعمة لفلسطين وغزة وتلك التي خرجت دعما لأوكرانيا، وكتب:"شاهدوا الفرق". headtopics.com

صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى.أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد"رصد عدد من الصواريخ أطلقت من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة"، لافتا إلى أنه رد على مصادر إطلاق الصواريخ.

قال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت.قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تجمع لدعم فلسطين في اسطنبول، متوجها بكلامه للدول الغربية، إن الغرب إذا كان يريد إشعال حرب جديدة في الشرق الأوسط فعليه أن لا ينسى عزيمتنا.مصر.. الحكومة تنفي ظهور موجات وبائية جديدة خلال الفترة المقبلة headtopics.com

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