وأكد المتحدث أنه"بتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد ( 2 ) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال".

كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبا واسعا بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعيه لتحقيق"نبوءة أشعياء".

قام عدد كبير من المصريين بمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل والتابعة للدول الغربية وشركات إسرائيلية تنتشر تحت مسميات مختلفة في الكثير من البلدان.نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.أعلنت وسائل الإعلام المصرية وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة المصرية إلى موقع سقوط صاروخ على مبنى للإسعاف في مدينة طابا. headtopics.com

أفادت شبكة ABC news نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن، طلبت من إسرائيل السماح للولايات المتحدة بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة.دخلت كتيبة من المتطوعين تحمل اسم"بوغدان خميلنيتسكي"، وتم تشكيلها من أفراد عسكريين سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، الخدمة ضمن القوات التكتيكية العملياتية الروسية.قال رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب المصري اللواء أحمد العوضي، إن مصر لن تقوم بأي رد عسكري إلا في حال تعرض أمنها القومي لأي مخاطر خارجية.

اقترح ديفيد برودت المدير التنفيذي السابق للخزانة العامة الإسرائيلية رئيس بنك"لئومي" الخبير في اقتصاد الأمن، تسليم مصر إدارة قطاع غزة.كشفت قوات"سيبيريا" الروسية الخاصة عن استخدام تكتيك"صيد الوحوش" في تطويق قوات كييف على محور كليشييفكا الاستراتيجي، قرب مدينة أرتيوموفسك في جهورية دونيتسك الشعبية.تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول السبب الكامن وراء رغبة واشنطن المفاجِئة في العودة إلى معاهدة الحد من التسلح مع روسيا. headtopics.com

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الجيش الإسرائيلي: مصر تعرضت لتهديد جويأعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه. اقرأ أكثر ⮕

بعد حادث طابا.. شاهد سقوط مقذوف 'مجهول' في نويبع بمصربعدما أفاد المتحدث العسكري المصري، فجر اليوم بسقوط طائرة مسيرة وقعت في مدينة طابا المحاذية للحدود الإسرائيلية، سقط مقذوف في مدينة نويبع، على البحر الأحمر.و اقرأ أكثر ⮕

مسيرة في طابا ونويبع على البحر الأحمر.. طائرات مصر تتأهببعدما أعلن الجيش المصري أن طائرة مسيرة وقعت في مدينة طابا بوقت سابق اليوم، أفيد بسقوط مقذوف في مدينة نويبع، جنوب سيناء أيضا، على البحر الأحمر.فقد أكد مصدرا اقرأ أكثر ⮕

الجيش الاسرائيلي يعلن إحباط سلاح الجو هجوما جويا في منطقة البحر الأحمرأعلن الجيش الإسرائيلي إحباط هجوم جوي اليوم الجمعة، في منطقة البحر الأحمر. اقرأ أكثر ⮕

الجيش المصري: سقوط طائرة بدون طيار 'مجهولة' على مبنى في طاباتزامنا مع حديث إعلام محلي عن وقوع 'حادث سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء في مدينة نوبيع بالبحر الأحمر'... - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

الجيش المصري: سقوط طائرة بدون طيار 'مجهولة' على مبنى في طاباتزامنا مع حديث إعلام محلي عن وقوع 'حادث سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء في مدينة نوبيع بالبحر الأحمر'... - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕