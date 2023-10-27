بوستيكوغلو: رحيل كين سمح لتوتنهام ببروز لاعبين آخرين مميزين

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وتابع بوستيكوغلو: «من الإنصاف القول بأننا كان يمكننا الضغط عليه، وأنا أسخر من ذلك، لكن عدم وجوده في فريقنا سمح لنا بوجود أفراد آخرين مختلفين الأمر الذي غير الطريقة». وأوضح: «عدم وجود هاري لدينا غير الفريق لأننا نعتمد على لاعبين مختلفين، لكن في حال استمرار هاري معنا فسيكون هيكل الفريق كما هو، وسنلعب بالأسلوب نفسه في الضغط على الخصم، كل تلك الأشياء ستظل كما هي».

وقال أرتيتا للصحافيين الجمعة: «أظهر الفحص وجود إصابة عضلية... قد نفقده بضعة أسابيع. في حالة غابي لا أستطيع أن أعطيك أي إطار زمني لأنه يفاجئنا دائماً». وأضاف أرتيتا: «كنا نرغب في تجنب هذا الأمر، لكن مع جدول المباريات المزدحم كنا نعرف أنه سيحدث في أي وقت... تواجه كل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذه المشكلة، ولا يوجد اختلاف بينها». headtopics.com

ويحتل آرسنال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين فقط خلف توتنهام المتصدر، ويتساوى في النقاط مع مانشستر سيتي. ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد 9 مباريات. وعلاوة على ذلك، لم يتعرض أستون فيلا لأي خسارة على ملعب «فيلا بارك» منذ خسارته بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام آرسنال في فبراير (شباط) الماضي. وحتى في تلك المباراة تطلب الأمر إحراز آرسنال لهدفين في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني لكي يحقق الفوز. لقد نجح أوناي إيمري في تحويل ملعب «فيلا بارك» إلى حصن منيع يصعب هزيمة الفريق عليه، وأصبح المشجعون يستمتعون بكل ثانية يقدمها الفريق داخل المستطيل الأخضر.

كان من الممكن أن يتأثر أستون فيلا سلبيا ويتشتت تركيزه نتيجة المشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم، لكن أوناي إيمري استغل المشاركة في البطولة الأوروبية لتحفيز لاعبيه من أجل تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب. في الحقيقة، نجح أستون فيلا في بناء فريق قوي ودعمه بشكل رائع خلال السنوات القليلة الماضية، وتحسن تدريجياً في عدد من المراكز داخل الملعب. ومع ذلك، لم يبدأ النادي في رؤية عائد الاستثمارات الضخمة التي ضخها إلا بعد أن تولى إيمري المسؤولية قبل عام من الآن. headtopics.com

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