بوريس جونسون يستعد لبدء عمل جديد في محطة تلفزيونية

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وانطلقت القناة التلفزيونية في 2021 بمزيج من الأخبار والآراء والتحليلات التي تشبه الشبكات الأميركية مثل «فوكس نيوز» أكثر من نظيراتها البريطانية. ورأت الهيئة المعنية بمراقبة البث في بريطانيا أن المحطة انتهكت قواعد الحياد في عدة مناسبات.
أحيل معظم أكشاك الهواتف العمومية الحمراء التي تحوّلت رمزاً لبريطانيا، وللندن خصوصاً، على التقاعد، في عصر الهواتف المحمولة، ما جعل أكثر من جهة تستفيد منها لأغراض أخرى. لم يعد يوجد اليوم سوى 20 ألف هاتف عام صالح (مقارنة بنحو 100 ألف هاتف في التسعينات)، ومن بين الأكشاك الصامدة 3 آلاف من النوع الأحمر التقليدي، وفقاً لشركة «بي تي» التي تولّت تشغيلها تاريخياً.وأمكنَ إنقاذ نحو 7200 كشك كانت خارج الخدمة، إذ تلقفتها جمعيات أو كنائس أو سلطات بلدية، وجعلت منها مكتبات صغيرة، أو أكشاك معلومات للسياح، أو سوى ذلك حتى أجهزة لتنظيم ضربات القلب. headtopics.com
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تشهد النسخة الجديدة من المهرجان مشاركة فنانين وفرق موسيقية من 14 دولة، إسبانيا وأستراليا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا، بجانب مشاركات من بولندا والدنمارك وسويسرا وليبيا وليتوانيا وفرنسا، إضافة إلى فنلندا والنمسا واليابان، مع مشاركة مميزة لأبرز التجارب المصرية. headtopics.com
وبسؤاله عن أهمية المهرجان، قال صلاح: «منذ الدورة الثالثة عشرة، أخذنا على عاتقنا التوسع في فعاليات المهرجان، وأصبح يقام على مدار 9 أيام بمشاركات دولية من جميع أرجاء العالم، حيث إن هدفنا الرئيسي والأساسي هو نشر موسيقى الجاز، وتعريف الجمهور بها، خصوصا أنها موسيقى سهلة ومحببة للأذن، ربما نستمع لها دوما في حياتنا اليومية دون أن نعرف أن ما نسمعه هو عبارة عن مقطوعات من موسيقى الجاز».