بورصة موسكو في المنطقة الخضراء والروبل يواصل ارتفاعه

وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.57% إلى 3242.55 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.37% إلى 1093.95 نقطة.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.طالب المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي إسرائيل باستخدام كل قوتها للقضاء على"حماس"، وقال إنه"على الجيش الإسرائيلي أن يعلق رؤوس قادة"حماس" على الأوتاد بطرقات قطاع غزة".

ذكرت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، أن القاهرة حذرت تل أبيب من القيام بأي عملية عسكرية في المنطقة العازلة على ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. headtopics.com

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الانذار دوت في الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صواريخ من طراز كاتيوشا، فيما اندلعت حرائق في كريات شمونة بعد تجدد استهداف شمال إسرائيل.مع انطلاق المرحلة الثانية من الحرب الإسرائيلية المعلنة على غزة بعمليات برية متزايدة، تواصل وسائل إعلام الحديث عن مفاجآت عسكرية فلسطينية محتملة.أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مقتل ضابط في قوات الاحتياط بحادث انقلاب دبابة في الشمال، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة.

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.أفادت شبكة"سي إن إن" نقلا عن مصادر أمريكية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط.أكد مستشار البنتاغون الأمريكي السابق دوغلاس ماكغريغور، أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة برفع حدة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تدمير إسرائيل. headtopics.com

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السيسي يحذر من توسع الصراع إقليمياً... ويؤكد: مصر دولة قوية جداً لا تُمسحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (السبت) من توسع الصراع إقليمياً في المنطقة، اقرأ أكثر ⮕

مصر لتجاوز «حادثي سيناء»... تحذيرات للخارج وطمأنة للداخلحذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من اتساع نطاق الصراع في المنطقة، قائلاً «إذا اتسع نطاق الصراع فستكون المنطقة عبارة عن (قنبلة موقوتة)». اقرأ أكثر ⮕

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