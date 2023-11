بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع

02 نقطة عند الفتح، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.94% إلى 2332.51 نقطة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي فتح على ارتفاعبورصة طوكيو.. المؤشر نيكي فتح على ارتفاع

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: نيكاي يغلق مرتفعا بعد تعديل المركزي الياباني لسياسة التحكم في منحنى العائدارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم بعد أن عزز بنك اليابان المرونة في التحكم في منحنى العائد مع الإبقاء على سياسة التحفيز. وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.53 في المائة عند 30858.85 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.01 في المائة. وسجلت أسهم القطاع المالي أكبر المكاسب إذ ارتفع مؤشر شركات التأمين في بورصة طوكيو للأوراق المالية 2.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8525 شهيدًاارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8525 شهيدًا

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاعإغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: ارتفاع حصيلة ضحايًا العدوان على غزة إلى 8850 شهيدًاارتفاع حصيلة ضحايًا العدوان على غزة إلى 8850 شهيدًا

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: نيكي يغلق مرتفعا بعد تعديل بنك اليابان سياسة التحكم في منحنى العائدنيكي يغلق مرتفعا بعد تعديل بنك اليابان سياسة التحكم في منحنى العائد

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕