بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح منخفضًا

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الاتحاد الإيطالي: لا يوجد دليل لمعاقبة زانيولولم يفتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إجراء تأديبياً بحق المهاجم الدولي نيكولو زانيولو، المستمع إليه مجدداً (الجمعة) من قبل القضاء ضمن إطار تحقيق حول المراهنات. اقرأ أكثر ⮕

ماذا يعني سقوط نيالا «عاصمة الصمغ العربي» في يد «الدعم السريع»؟أعلنت قوات «الدعم السريع» استيلاءها على مركز القيادة الغربي للجيش السوداني، في نيالا، «عاصمة الصمغ العربي»، ما يفتح الطريق إلى السيطرة على ولايات دارفور. اقرأ أكثر ⮕

'موسم الرياض' يفتح أبوابهفتح موسم الرياض أبوابه لاستقبال الجماهير، استعدادًا للنزال التاريخي BattleOfTheBaddest بين كل من 'FURY Vs NGANNOU'. اقرأ أكثر ⮕

تراجع معظم البورصات الخليجية .. و«القطرية» تخالف الاتجاه بدعم أرباح قويةأغلقت معظم البورصات الخليجية على تراجع أمس، في حين صعد المؤشر القطري مدعوما بتقارير أرباح قوية من بنوك وشركات رغم أن المعنويات تضررت من المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. وارتفع المؤشر القطري 0.4 في المائة إلى 9360 نقطة بعد أن قفز سهم مصرف الريان المتوافق مع الشريعة الإسلامية 8. اقرأ أكثر ⮕

بعد سلسلة صعود.. هل تواصل بورصة مصر تحقيق مكاسب قياسية؟على الرغم من موجة الخسائر التي طاردت البورصة المصرية خلال أول ربعين من العام الحالي، لكنها تمكنت من تحقيق مكاسب إجمالية ضخمة منذ بداية العام وحتى نهاية تعا اقرأ أكثر ⮕

رابط التقديم.. معهد الإدارة العامة يفتح التوظيف بكافة المناطقصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕