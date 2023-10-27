بوتين يوجّه بكشف طرق تهريب الأسلحة من أوكرانيا إلى روسيا

وأضاف:"نحن بحاجة إلى النظر في كل ما يخص ذلك، وفي كيفية تنظيم إجراءات الرقابة على مستوى الإدارات، والنظر في ما يجب القيام به بشكل إضافي لتعزيز الإطار التنظيمي. وبشكل عام، هناك مجموعة كبيرة معقدة من القضايا التي تتطلب بحثها".أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط طائرة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة في طابا.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.

قام عدد كبير من المصريين بمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل والتابعة للدول الغربية وشركات إسرائيلية تنتشر تحت مسميات مختلفة في الكثير من البلدان.تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العشرين منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، مع تأزم الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات.اللقطات الأولى لآثار سقوط صاروخ في مدينة طابا المصرية

كان يسافر بهوية منتحلة، وتفاجأ أثناء عودته إلى مكان إقامته بفندق"ذا ديبلومات" بمنطقة سليمة في مالطا، بأحدهم يناديه باسمه الحقيقي، استدار تلقائيا، فانطلق الرصاص وأصابه في مقتل.أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن نشر الولايات المتحدة لأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط يعد استفزازات ويخلق توترا إضافيا في المنطقة. headtopics.com

نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.أعلن مصدران أمنيان مصريان بحديث لـ"رويترز" أن قذيفة سقطت في مدينة نويبع على الساحل الغربي لخليج العقبة بالبحر الأحمر، وأن السلطات المختصة تحقق في الحادث.

واصل ليفربول انتصاراته في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث تخطى ضيفه تولوز 5-1 الخميس ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وترك النجم المصري محمد صلاح بصمته الخاصة في اللقاء.كشفت قوات"سيبيريا" الروسية الخاصة عن استخدام تكتيك"صيد الوحوش" في تطويق قوات كييف على محور كليشييفكا الاستراتيجي، قرب مدينة أرتيوموفسك في جهورية دونيتسك الشعبية.تناقلت مواقع التواصل فيديو قالتن إنه لرجل عماني في الدقم يطرد مجموعة من الضباط البريطانيين بسبب دعم المملكة المتحدة لإسرائيل في عدوانها على غزة. headtopics.com

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سلوفاكيا تعلن وقف المساعدات العسكرية لأوكرانياأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي الجديد روبرت فيكو الخميس وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، ليقتصر الدعم الذي يقدّمه لجارته على 'المساعدات الإنسانية والمدنية'، في أول تحوّل من هذا النوع من قبل حلفاء غربيين. اقرأ أكثر ⮕

سلوفاكيا تعلن وقف المساعدات العسكرية لأوكرانياأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي الجديد روبرت فيكو وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، ليقتصر الدعم الذي تقدّمه بلاده لجارتها على 'المساعدات الإنسانية والمدنية'، في أول تحوّل من هذا النوع من قبل حلفاء غربيين. اقرأ أكثر ⮕

سيول وطوكيو وواشنطن تندّد بإرسال بيونغ يانغ شحنات أسلحة 'عديدة' إلى موسكوأكّدت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتّحدة الخميس أنّ كوريا الشمالية أرسلت بالفعل إلى روسيا شحنات 'عديدة' من الأسلحة، مندّدة بشدّة بهذه الخطوة من جانب بيونغ يانغ. اقرأ أكثر ⮕

روسيا تدرّب قواتها على تنفيذ ضربة نووية 'هائلة'أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، على مناورات تخللها إطلاق صواريخ بالستية وتهدف إلى محاكاة تنفيذ 'ضربة نووية هائلة' ردا على ضربة عدائية مماثلة على روسيا. اقرأ أكثر ⮕

زيلينسكي: سنرد على روسيا إذا هاجمت منشآت الطاقة هذا الشتاءقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا سترد على روسيا هذا الشتاء، إذا شنَّت موسكو حملة جوية تهدف إلى إخراج شبكة الكهرباء الوطنية عن الخدمة. اقرأ أكثر ⮕

بوتين: نرفض مكافحة الإرهاب بمعاقبة مئات الآلاف من الأبرياءأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض روسيا مكافحة الإرهاب عبر قتل المسنين والنساء والأطفال، وترك مئات الآلاف من الناس بلا مأوى وغذاء وماء ورعاية طبية، في كارثة إنسانية حقيقية. اقرأ أكثر ⮕