بوتين يكشف عن جملة من المؤشرات الايجابية لوضع الاقتصاد الروسي وعملة البلاد

علق قائد نادي النصر السعودي، المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشكل ساخر على تتويج غريمه لأرجنتيني ونجم نادي إنتر ميامي ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة.تواصل الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، مؤكدة وقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة"حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.نشرت"سرايا القدس - كتيبة جنين" اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة"التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.

انعكست الحرب الدائرة في غزة في الولايات المتحدة في شكل رصد وملاحقة لأصحاب المواقف المنتقدة لإسرائيل في وسائل التواصل الاجتماعي، وفقد العديد وظائفهم، كما أجبر البعض على التراجع.تحت العنوان أعلاه، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن الكوارث التي تنتظر أوروبا من بيع أسلحة أوكرانيا في السوق السوداء.أثار نادي الاتحاد الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بعد دقائق من نهاية مباراة الأهلي وأبها مساء أمس الثلاثاء.

نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لأمر الهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية، الميجر جنرال يارون فينكلمان للقوات البرية العاملة في قطاع غزة.بعد العثور على رسومات نجمة داوود.. فرنسا تتعهد بمحاربة"معاداة السامية"

تعهدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن يوم الثلاثاء بشن"حرب لا هوادة فيها" ضد تصاعد مشاعر معاداة السامية، بعد العثور على رسومات جدارية في العاصمة باريس.تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا، في"فزغلياد"، حول استفادة مقاتلي حماس من الدمار الذي يسببه القصف الإسرائيلي في غزة.قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تزامنا مع"مجزرة" جباليا إن الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل في مواصلة الهجوم على قطاع غزة"حتى تتوقف حركة حماس الفلسطينية عن تشكيل تهديد".

