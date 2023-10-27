بوتين: أنا من اقترح إنشاء مطار فوستوتشني الفضائي

مراسلنا: قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة جنوبي لبنانالمفاوض القطري يوجه نداء بشأن إطلاق سراح الرهائن لدى حماسغارات مكثفة ومتواصلة على قطاع غزة

مراسلنا: قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة جنوبي لبنانالمفاوض القطري يوجه نداء بشأن إطلاق سراح الرهائن لدى حماسغارات مكثفة ومتواصلة على قطاع غزة

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بوتين: نتابع بقلق وألم الوضع المأساوي في الأرض المقدسةالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلق على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ويحذر من أمر خطير! اقرأ أكثر ⮕

'لا يوجد وقت للحداد على أمي وابنة أخي، لدي أطفال يجب أن أنقذهم'أنا هنا. أقاتل من أجلكما والعالم كله يقاتل من أجلكما اقرأ أكثر ⮕

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز 'عناية'صحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

بوتين: تسعى قوى لاستدراج دول للصراع بين إسرائيل والفلسطينيينحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء من أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين قد يتخطى حدود الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕

بوتين يحذر من تجاوز الصراع في منطقة الشرق الأوسطحذّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من «تداعيات كارثية» بسبب تفاقم الوضع بغزة، وقال إن الأحداث «المأساوية» التي يشهدها القطاع تُهدد بتصعيد خطر قد تمتد عواقبه. اقرأ أكثر ⮕

بوتين: نرفض مكافحة الإرهاب بمعاقبة مئات الآلاف من الأبرياءأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض روسيا مكافحة الإرهاب عبر قتل المسنين والنساء والأطفال، وترك مئات الآلاف من الناس بلا مأوى وغذاء وماء ورعاية طبية، في كارثة إنسانية حقيقية. اقرأ أكثر ⮕