بن غفير: السلطة الفلسطينية حليفة لـ'حماس' ولا تستحق شيكلا

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن"إسرائيل معنية دائما وبشكل خاص بالاستقرار في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)". وأضاف غالانت:"لذلك فمن المناسب تحويل الأموال بحيث تساعد قوات السلطة الفلسطينية التي تعمل وفقا لاعتباراتها على منع الإرهاب" على حد تعبيره.

وأضاف حينها أنه بعث برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكد فيها إن وزارة المالية لن تقدم أموالا للسلطة الفلسطينية هذا الشهر. وزاد بحسب الصحيفة:"بل إن المسؤولين في السلطة أعربوا عن دعمهم للمذبحة.. علاوة على ذلك، تعمل السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AA_ARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARABI21NEWS: مستشار سابق لحكومة بريطانيا: وزيرة الداخلية معادية للإسلام ولا تستحق منصبهاصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: بن غفير يوزع أسلحة رشاشة على إسرائيليين في المدن والبلدات (صور)يعمل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على توزيع السلاح على مدنيين إسرائيليين لإنشاء 600 وحدة أمنية احتياطية جديدة في إسرائيل على خلفية الحرب على غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: بلجيكا.. نقابات ترفض التعامل مع شحنات أسلحة ترسل لإسرائيلدعت نقابات عمال النقل البلجيكية يوم الثلاثاء أعضاءها إلى رفض تحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة التي تُرسل إلى إسرائيل لمحاربة حركة حماس الفلسطينية.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: بلينكن تزامنا مع 'مجزرة' جباليا: الولايات المتحدة تدعم استمرار هجوم إسرائيل على قطاع غزةقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تزامنا مع 'مجزرة' جباليا إن الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل في مواصلة الهجوم على قطاع غزة 'حتى تتوقف حركة حماس الفلسطينية عن تشكيل تهديد'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: صحيفة: أميركا أوقفت التجسس على حماس وراهنت على إسرائيلقالت صحيفة 'وول ستريت' جورنال الأميركية، الأربعاء، إن وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة أوقفت التجسس على حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: 'لست نادما'.. أنور الغازي ينفي اعتذاره لماينز الألماني عن منشوره الداعم لفلسطيننفى المهاجم الهولندي أنور الغازي اعتذاره إلى ناديه ماينز صاحب المركز الأخير في الدوري الألماني لكرة القدم، بسبب تعليقات أدلى بها بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕