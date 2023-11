بن زايد يأمر باستضافة ألف طفل فلسطيني وعائلاتهم للعلاج في الإمارات

عرضت كتائب"القسام" اليوم الأربعاء مشاهد من إسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة إسرائيلية راجلة شرق بيت حانون.شدد العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي محمد بن زايد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد في غزة.أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية إنشاء مستشفى ميداني من إنتاج"مصنع 200 الحربي" على معبر رفح، لتقديم الإسعافات للمصابين النازحين عن غزة.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، إن مقتل جنود الجيش في المعارك مع مقاتلي حركة"حماس" في غزة، يشكل ضربة قاسية ومؤلمة.اعترفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في حديث مع المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج بهجومها المضاد، فيما تدّعي على العلن عكس ذلك.حذرت وزارة الصحة في غزة مساء يوم الثلاثاء من توقف المولدات الكهربائية الرئيسية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي خلال ساعات.

قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصري الأسبق ومسؤول غرفة العمليات خلال حرب أكتوبر اللواء محمد رشاد، إن المخابرات الإسرائيلية تواجه فشلا غير مسبوق في تاريخها.السعال هو أحد الأعراض الشائعة لأمراض الجهاز التنفسي. فما العمل إذا استمر السعال لفترة طويلة؟ وهل عواقبه خطيرة؟بدا اليوتيوبر الأمريكي الشهير"سبيد" المعروف بعشقه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مصدوما، خلال الإعلان عن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية أمس الاثنين.

تعهدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن يوم الثلاثاء بشن"حرب لا هوادة فيها" ضد تصاعد مشاعر معاداة السامية، بعد العثور على رسومات جدارية في العاصمة باريس."حماس" تثمن موقف الكويت بملاحقة نتنياهو وقادة إسرائيل كـ"مجرمي حرب"أقر الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم جيمس جونسون، بأنه كان من الصعب جدا على بلاده منافسة العرض السعودي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034.

SKYNEWSARABIA: الإمارات توجه باستضافة 1000 فلسطيني وعائلاتهم للعلاج بالدولةوجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.

CNNARABIC: محمد بن زايد يوجه بعلاج ألف طفل فلسطيني في مستشفيات الإمارات برفقة عائلاتهموجه الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، بـ'استضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في المستشفيات إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم'.

ALMOWATENNET: محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةمحمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034 عبر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن سعادته باستضافة السعودية بطولة كأس العالم 2034 لكرة القدم.

RTARABIC: رئيس الإمارات يمنح العاهل الأردني 'وسام زايد'منح رئيس الإمارات محمد بن زايد، العاهل الأردني عبد الله الثاني 'وسام زايد'، أعلى وسام في الإمارات على دوره في ترسيخ العلاقات بين البلدين.

AA_ARABIC: رئيس الإمارات يوجه بعلاج ألف طفل فلسطيني بمستشفيات البلادبرفقة عائلاتهم، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.. - Anadolu Ajansı

RTARABIC: رئيس الإمارات يوجه رسالة للسعودية بعد اختيارها لاستضافة مونديال 2034أعرب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.

