بنك التنمية الاجتماعية يطلق حملة 'مسار 3500' لدعم الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر

أطلق بنك التنمية الاجتماعية في 23 أكتوبر 2023 حملة توعوية تستمر لمدة 20 يوماً حول مبادرة 'مسار 3500'، وهي إحدى مبادرات البنك لدعم الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر..وتقدم هذه المبادرة للمستفيدين فرصة الحصول على عدد من الخدمات، مثل التدريب، والتعريف بأساسيات تطوير هوية المشاريع، والإرشاد والتوجيه الفردي والجماعي، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني..

وتهدف هذه الحملة إلى التعريف بالخدمات التي يقدمها البنك في هذا المجال إلى شريحة أكبر من الأسر المنتجة وأصحاب العمل الحر من أجل الاستفادة منها في تطوير أعمالهم إدارياً وتسويقياً ولوجستياً عبر معالجة التحديات التي يواجهونها في إدارة أعمالهم على يد متخصصين عالميين، وربطهم مع أفضل الموردين في العديد من المسارات المتنوعة، مما يوفر لهم بيئة إيجابية للتوسع في مشاريعهم، وإنفاذهم إلى سوق العمل للمساهمة بشكل أكبر في النمو الاقتصادي الوطني، لتحقيق أحد مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز مساهمة الأسر المنتجة في...

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