بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الأهلي متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 11 من دوري روشن.

وكان اللاعب الصربي سيرجي سافيتش أحرز الهدف الأول لأزرق الرياض في الثانية الـ46 مع بداية الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

اقرأ أكثر:

almowatennet »

الطائي يُنهي الشوط الأول بثلاثية في الرياض | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالطائي يُنهي الشوط الأول بثلاثية في الرياض أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الطائي، الشوط الأول من مباراة الرياض بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من اقرأ أكثر ⮕

لا أهداف بين ضمك والأخدود في الشوط الأول | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةلا أهداف بين ضمك والأخدود في الشوط الأول حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة ضمك والأخدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن. اقرأ أكثر ⮕

سافيتش يسجل الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةسافيتش يسجل الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46 افتتح اللاعب الصربي سيرجي سافيتش أهداف كلاسيكو الهلال والأهلي، مسجلًا الهدف الأول لـ الهلال في الثانية اقرأ أكثر ⮕

الأهلي لا يفوز على الهلال في أكتوبر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالأهلي لا يفوز على الهلال في أكتوبر يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن اقرأ أكثر ⮕

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الخليج والتعاون | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالتعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الخليج والتعاون انتهى الشوط الأول من مباراة الخليج والتعاون بالتعادل بنتيجة 1- 1 في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن اقرأ أكثر ⮕

سبب تمني رئيس ضمك السابق فوز الأهلي على الهلال | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةسبب تمني رئيس ضمك السابق فوز الأهلي على الهلال أعرب صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك السابق والناقد الرياضي، في برنامج 'أكشن مع وليد' عن تمنياته بفوز الأهلي على اقرأ أكثر ⮕