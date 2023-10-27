بندر بليلة يؤم المصلين غدًا في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية

تقام صلاة الخسوف يوم غدٍ السبت في المسجد الحرام، عند الساعة 10:45 مساءً، فيما يؤم المصلين الشيخ الدكتور بندر بليلة.

ويحدث خسوف القمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، لتتوارى الشمس خلف كوكبنا، ويتحرك القمر في ظل الأرض الذي تعكسه الشمس.

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