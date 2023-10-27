بموافقة 120 دولة.. الأمم المتحدة تطالب بوقف نار فوري في غزة

امة فيكما تبنت الجمعية العامة القرار، الذي يعتبر غير ملزم، بموافقة 120 عضوا بينما رفضته 14 دولة، مع امتناع 45 عن التصويت.

أتى هذا بعدما أعلن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي الخميس، تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة نيابة عن المجموعة العربية بشأن غزة.بالمقابل، اعتبر مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد إردان، قرارات الجمعية العامة لا تتمتع بأي شرعية أو أهمية.في حين يعد هذا أول قرار للأمم المتحدة على هجوم حماس المباغت في 7 أكتوبر على إسرائيل، وعلى الرد العسكري الإسرائيلي وتعهدها بالقضاء على الحركة.

وتواصل إسرائيل قصف القطاع لليوم الثاني والعشرين على التوالي بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية على بلدات ومعسكرات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.منذ إعلان حركة حماس قبل ساعات، شن إسرائيل أعنف قصف من مختلف الجبهات على قطاع غزة، بقي السؤال الأبرز كامن فيما إذا كان الاجتياح البري قد بدأ فعلاً أم ...بعد الاستنفار الكبير الذي شهدته مناطق مصرية على الحدود مع غزة عقب حادثي مدينة في طابا ونويبع جنوب سيناء، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الصواريخ ... headtopics.com

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