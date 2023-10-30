بمشاركة 730 مشرفة ومديرة.. 'تعليم الشرقية' تناقش معايير التقويم المدرسي

وأكدت مديرة إدارة الإشراف التربوي هيفاء بن خميس، خلال افتتاحها للقاء، أن هذا اللقاء يأتي كأحد مكونات الخطة الإشرافية لدعم الميدان التربوي وتفعيل المجتمعات المهنية الفاعلة، لفهم المستجدات ورصد الواقع التعليمي بإنجازاته ونواحي قصوره، بما يواكب التطور في مجال التعلم تطورًا مماثلًا في رفع الأداء الدراسي للوصول إلى مستوى عالٍ من التحصيل العلمي للطلاب والطالبات.

وناقش اللقاء، الذي قدمته رئيسة قسم الرياضيات بإدارة الإشراف التربوي صبحة حامد الغامدي، عددًا من المحاور النوعية الهامة، وفقًا لما يلي: بناء خبرات التعليم، تقويم التعلم، رفع مستوى التحصيل الدراسي، بناء خطط تحسين نواتج التعلم، آلية توثيق الخطط العلاجية والإثرائية.

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