بلينكن: لا سبيل لتحقيق السلام الدائم إلا بحل الدولتين

الدائمين في الشرق الأوسط.وشددت في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر ترجمة على أن"الولايات المتحدة أوضحت، في كل من المحادثات العامة والمغلقة، أنه بينما تمارس إسرائيل حقها في الدفاع عن شعبها ضد حماس، فإن عليها القيام بذلك بما يتماشى مع قواعد الحرب".

كما دعت إلى تعديل مشروع القرار المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية، للجمعية العامة بشأن غزة، ليشمل"التنديد بأفعال حماس وإطلاق سراح الرهائن".وذكرت المندوبة الأميركية أن"من المستهجن أن مشروع القرار المقدم لا يذكر حماس التي ارتكبت هجوم السابع من أكتوبر" تشرين الأول الجاري، داعية كافة الدول للتصويت لصالح هذا التعديل.

كما شددت على الحاجة إلى رؤية تستند إلى حل الدولتين، ما يتطلب"جهودا حثيثة من الجميع من الفلسطينيين والإسرائيليين والشركاء الإقليميين وقادة العالم". واعتبرت غرينفيلد أن مشروع القرار المطروح"يقوض هذه الرؤية ويشمل الكثير من أوجه القصور ولا يرقى إلى مستوى هذه اللحظة"، مشيرة إلى أن ما سمتها"القرارات الأحادية الجانب سواء بمجلس الأمن أو الجمعية العامة لن تساعدنا على النهوض بعملية السلام".كما أكدت غرينفيلد أنه"لا يمكن العودة لوضع ما قبل السابع من أكتوبر"، متهمة حركة حماس بأنها"تروع إسرائيل وتستخدم المدنيين دروعا بشرية". headtopics.com

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