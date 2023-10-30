بلينكن وكليفرلي يؤكدان أهمية منع توسع الصراع في غزة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان، أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال انخراطهما مع نظرائهما الإقليميين لمنع توسع رقعة الصراع في قطاع غزة، مشددين على ضرورة ضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع.وحذر في مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة الليلة الماضية، من عرقلة وصول المساعدات الإغاثية الإنسانية لقطاع غزة، في ظل ما يعانيه الفلسطينيون الذين يعيشون أوضاعًا شديدة القسوة جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، والأراضي المحتلة.

وقال إن هناك حاجة ملحة لتطبيق العدالة الدولية وحماية الفئات المجتمعية الأكثر ضعفًا وهشاشة، مشيرًا إلى أنه يعمل على تكثيف الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة وحماية حقوقهم وتحقيق العدالة.

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