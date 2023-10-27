بلينكن: لا سبيل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط إلا بحل الدولتين

وأضاف بلينكن في حسابه على منصة «إكس»: «يجب علينا مضاعفة جهودنا الجماعية للتوصل إلى حل سياسي دائم للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وقال إن إسرائيل لديها «الحق والالتزام» في الدفاع عن نفسها «ولكن طريقة قيامها بذلك مهمة». وتابع: «يجب حماية المدنيين الفلسطينيين... هذا يعني أنه يجب على حماس التوقف عن استخدامهم دروعا بشرية... ويعني أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين».قال مسؤول دفاعي أميركي إن القوات الأميركية في العراق أسقطت، طائرة مسيرة قرب قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى.

وجاء الاجتماع وسط قتال عنيف متقطع في مدينة أفدييفكا شرق أوكرانيا، التي تحولت إلى حد كبير إلى أنقاض بسبب القصف الروسي، والمناطق المحيطة بها في منطقة دونيتسك. وقال الجيش الأوكراني إن قواته صدت خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يصل إلى 15 هجوماً شنتها القوات الروسية في أفدييفكا وما حولها. وكانت أفدييفكا موقعاً لأكبر هجوم لموسكو في الحرب منذ أشهر، ما أدى إلى تقليص خطوط الإمداد الأوكرانية إلى ممر ضيق، على الرغم من معاناة القوات الروسية أيضاً من تقلص إمداداتها، في ظل نقص ملحوظ في قذائفها المدفعية. headtopics.com

وشدد أوستن على «أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع أوسع نطاقاً، وليس لديها نية أو رغبة في الانخراط في المزيد من الأعمال العدائية، ولكن إذا استمرت الجماعات الوكيلة لإيران، فلن تتردد الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات إضافية لحماية قواتها».

وكانت القوات الأميركية تعرضت للهجوم 19 مرة على الأقل في العراق، وأربع مرات في سوريا خلال الأسبوع الماضي، وتزايدت الضغوط على إدارة بايدن للرد عسكرياً على هذه الهجمات شبه اليومية. وأشار مسؤولون لشبكة «سي إن إن» إلى معلومات استخباراتية تفيد بأن الميليشيات المدعومة من إيران تخطط لتكثيف الهجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، حيث تسعى إيران للاستفادة من رد الفعل العنيف في المنطقة من الدعم الأميركي الكبير لإسرائيل. headtopics.com

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