بلومبيرغ: هجوم بري في غزة 'أكثر حذرا' ولا يراعي حل ملف المحتجزين

تنقل الوكالة عن مسؤولين قولهم أن الجيش الإسرائيلي مهتم باستهداف كل قيادي في حركة حماس على صلة بالهجوم الذي وقع في 7 من هذا الشهر- جيتيونقلت الوكالة عن مسؤولين طلبو عدم كشف هوياتهم أنه بدلا من القيام بغزو بري واسع النطاق، بدأ الجيش الإسرائيلي ببطء"المرحلة الثانية" من حربها بهدف"تدمير حماس وضمان أن غزة لن تعود مصدر تهديد"، رغم أن هذه الغاية لا تبدو واقعية، وهو ما دعا حلفاء إسرائيل، لا سيما أمريكا على الطلب من حكومة بنيامين نتنياهو على أن تكون أكثر تحديدا لأهدفها من الحرب،...

وأوضح التقرير أن قرار الشروع في غزو بري يشير بالفعل إلى تحول في التركيز بعيدا عن التفاوض بشأن الرهائن، وإلى اعتقاد بأن حزب الله المدعوم من إيران لن يلجأ لقرار الدخول في قتال شامل وسيكتفي بمناوشات قصيرة الأمد.تنقل الوكالة عن مسؤولين قولهم أن الجيش الإسرائيلي مهتم باستهداف كل قيادي في حركة حماس على صلة بالهجوم الذي وقع في 7 من هذا الشهر وتسبب في مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي.

والهدف الآخر الذي تتم مناقشته على نطاق واسع، بحسب الوكالة، إنشاء منطقة عازلة لمنع تكرار أي هجوم، وفقًا لعدد من المسؤولين، وفي سبيل هذا الهدف نشرت"إسرائيل" دبابات على الساحل الغربي للقطاع جنوب غزة بعد 48 ساعة من إصدار أوامر بالتوسع في عمليات التوغل البرية عبر حدوده الشرقية. (تراجعت الدبابات نحو الحدود صباح الإثنين). headtopics.com

يشار إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تشن حربا واسعة على قطاع غزة تتركز أساسا من الجو، أدت إلى تدمير مئات المنازل والمنشآت المدنية والحاق دمار واسع في البنى التحتية. يشار إلى أن حصيلة ضحايا العدوان المتواصل ارتفعت لتصل إلى 8005 شهداء منهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، إضافة الى إصابة 20,242 بجراح مختلفة، فيما ارتكب الاحتلال 881 مجزرة بحق عائلات بأكملها في غزة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.القناة 14 العبرية: فلسطيني هاجم جنديا في القدس وأصابه بجروح خطيرة طعنا بسكين

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