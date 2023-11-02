بكين تستعد لحرق جثة رئيس الوزراء الصيني السابق... وسط شكوك حول سبب وفاته

ورغم أن الظروف الصحية لكبار القادة دائماً ما تعد سراً من أسرار الدولة في الصين، فلم يظهر أي دليل يقوض رواية الحزب الشيوعي عن وفاة لي. وأضافت وانغ: «يموت الكثير من الأشخاص بسبب النوبات القلبية المفاجئة كل عام في جميع أنحاء العالم، وهذا ليس بالأمر غير المعتاد».
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن بكين تدعم عقد مؤتمر سلام دولي واسع النطاق في أقرب وقت ممكن لدفع القضية الفلسطينية مرة أخرى نحو «حل الدولتين».فوجئ مواطنو الصين مؤخراً في أثناء استخدامهم تطبيقات الخرائط الرقمية، مثل «بايدو» و«علي بابا»، بعدم وجود اسم «إسرائيل» إطلاقاً.مع استمرار التوتر، عبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن اعتقاده أن الطريق إلى الاجتماع المتوقع بين الرئيسين شي جينبينغ والأميركي جو بايدن لن يكون «سلساً».
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/4642536-%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D9%85حافلات تنقل أطفالاً إلى الحدود الباكستانية - الأفغانية الأربعاء (أ.ف.
وحسب شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فعند قيام مستخدمي خرائط «بايدو» بكتابة اسم «إسرائيل» في خانة البحث، فإن التطبيق ينقلهم إلى الدول المحيطة بحدود ومدن إسرائيل لكن دون إظهار اسمها، في حين أنه تظهر أسماء الدول المحيطة بوضوح، مثل الأردن ومصر وقبرص وسوريا.
وأشار تقرير «فوكس نيوز» إلى أن علاقة بكين القوية بإيران قد تكون هي السبب في غياب إسرائيل عن الخرائط الرقمية الصينية. وتظل الصين أكبر شريك تجاري لإيران، وإيران هي المصدر الرئيسي لتمويل «حماس» و«حزب الله»، الجماعتين اللتين تقاتلان إسرائيل بقوة.
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