بكين تستعد لحرق جثة رئيس الوزراء الصيني السابق... وسط شكوك حول سبب وفاته

ورغم أن الظروف الصحية لكبار القادة دائماً ما تعد سراً من أسرار الدولة في الصين، فلم يظهر أي دليل يقوض رواية الحزب الشيوعي عن وفاة لي. وأضافت وانغ: «يموت الكثير من الأشخاص بسبب النوبات القلبية المفاجئة كل عام في جميع أنحاء العالم، وهذا ليس بالأمر غير المعتاد».

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن بكين تدعم عقد مؤتمر سلام دولي واسع النطاق في أقرب وقت ممكن لدفع القضية الفلسطينية مرة أخرى نحو «حل الدولتين».فوجئ مواطنو الصين مؤخراً في أثناء استخدامهم تطبيقات الخرائط الرقمية، مثل «بايدو» و«علي بابا»، بعدم وجود اسم «إسرائيل» إطلاقاً.

حافلات تنقل أطفالاً إلى الحدود الباكستانية - الأفغانية الأربعاء (أ.ف.

وحسب شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فعند قيام مستخدمي خرائط «بايدو» بكتابة اسم «إسرائيل» في خانة البحث، فإن التطبيق ينقلهم إلى الدول المحيطة بحدود ومدن إسرائيل لكن دون إظهار اسمها، في حين أنه تظهر أسماء الدول المحيطة بوضوح، مثل الأردن ومصر وقبرص وسوريا.

وأشار تقرير «فوكس نيوز» إلى أن علاقة بكين القوية بإيران قد تكون هي السبب في غياب إسرائيل عن الخرائط الرقمية الصينية. وتظل الصين أكبر شريك تجاري لإيران، وإيران هي المصدر الرئيسي لتمويل «حماس» و«حزب الله»، الجماعتين اللتين تقاتلان إسرائيل بقوة.

CNNARABIC: اختفاء اسم إسرائيل من بعض الخرائط الصينية وبكين تعلّقأوضحت بكين أن إسرائيل لا تزال محددة على الخرائط الرسمية الصادرة عن السلطات الصينية بعد ظهور تساؤلات حول سبب عدم ظهور اسم الدولة على الخرائط عبر الإنترنت التي قدمتها شركتان صينيتان كبيرتان.

RTARABIC: مصر.. ماهي الكتيبة 101 ولماذا زارها مدبولي؟تحدث الناطق السابق باسم الجيش المصري العميد محمد سمير عن زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للكتيبة 101 في سيناء اليوم، ودور الزيارة في إحباط مخططات إسرائيل.

CNNARABIC: تعليقًا على مخاوف أمريكا.. إيهود أولمرت لـCNN: بايدن قال إن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها.. فماذا كان يتوقع؟تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، مع مذيعة CNN كريستيان أمانبور حول آخر التطورات في المنطقة، ورد على المخاوف الأمريكية بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

AAWSAT_NEWS: الصين تريد عقد مؤتمر سلام دولي بشأن القضية الفلسطينيةقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن بكين تدعم عقد مؤتمر سلام دولي واسع النطاق في أقرب وقت ممكن لدفع القضية الفلسطينية مرة أخرى نحو «حل الدولتين».

AAWSAT_NEWS: بنك التنمية الصيني يصرف 7 مليارات يوان لـ«لمركزي المصري»ذكر بنك التنمية الصيني، ومقره بكين، في بيان صحافي الثلاثاء، أنه صرف 7 مليارات يوان (956.61 مليون دولار) وفقا لاتفاقية قرض مع البنك المركزي المصري.

SKYNEWSARABIA: بنك التنمية الصيني يصرف 957 مليون دولار للبنك المركزي المصريذكر بنك التنمية الصيني، ومقره بكين، في بيان الثلاثاء أنه صرف أمس الاثنين سبعة مليارات يوان (956.61 مليون دولار) وفقا لاتفاقية قرض مع البنك المركزي المصري.

