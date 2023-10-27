بـ733 فردا و108 معدة.. أمانة مكة تُعلن الاستنفار العام لمواجهة الأمطار والسيول

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمهل يمكن السفر لدول الخليج بالبطاقة البيضاء؟.. توضيح مهم من الجوازاتوأوضح المتحدث الرسمي للأمانة أسامة الزيتوني؛ أن الأمانة هيأت أكثر من 730 فردًا من الكوادر البشرية المدربة، والتجهيز بأكثر من 108 من المعدات مختلفة الأنواع والأحجام والاستخدامات.

وأشار إلى أن فرق الأمانة باشرت سحب تجمعات المياه وإزالة آثارها، والأشجار المتساقطة من بعض المواقع، وذلك نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدسة اليوم.وأفاد بأنه لم يتم تسجيل أي حالات خطرة خلال أمطار اليوم ، مؤكدًا بأن جميع الفرق والآليات على أعلى درجات الاستعداد للتمركز في جميع المواقع خلال الأيام المقبلة، وخاصة المواقع التي يتوقع أن تشهد كثافة أعلى في كمية الأمطار.

وأشار إلى أن فرق الأمانة باشرت سحب تجمعات المياه وإزالة آثارها، والأشجار المتساقطة من بعض المواقع، وذلك نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدسة اليوم.وأفاد بأنه لم يتم تسجيل أي حالات خطرة خلال أمطار اليوم ، مؤكدًا بأن جميع الفرق والآليات على أعلى درجات الاستعداد للتمركز في جميع المواقع خلال الأيام المقبلة، وخاصة المواقع التي يتوقع أن تشهد كثافة أعلى في كمية الأمطار. headtopics.com

اقرأ أكثر:

twasulnews »

أمانة جدة تستعد لـ الأمطار بـ 1.691 معدة وآلية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأمانة جدة تستعد لـ الأمطار بـ 1.691 معدة وآلية رفعت أمانة محافظة جدة مستوى الجاهزية لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة خلال الفترة اقرأ أكثر ⮕

بأكثر من ألف معدة وآلية.. رفع مستوى الجاهزية لمواجهة الأمطار بجدةرفعت أمانة محافظة جدة مستوى الجاهزية لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة خلال الفترة المقبلة. اقرأ أكثر ⮕

146 فرقة وإسعاف جوي لمواجهة أمطار مكة المكرمة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية 146 فرقة وإسعاف جوي لمواجهة أمطار مكة المكرمة رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، جاهزيته القصوى، تزامنًا مع التحذيرات التي أطلقها المركز اقرأ أكثر ⮕

بـ3,333 فردًا و 1.691 معدة.. أمانة جدة تُعلن رفع جاهزيتها تحسبًا للحالة المطريةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

الطائف.. استعدادات مكثفة لمواجهة الانهيارات الصخرية خلال الأمطارعقدت أمانة الطائف اجتماعًا تنسيقيًا بإدارة الأزمات الكوارث، وذلك للإعداد لفرضية الانهيارات الصخرية من المرتفعات عند هطول الأمطار الغزيرة. اقرأ أكثر ⮕

استنفار على الحدود مع إسرائيل.. ومصادر مصرية: لن نسمح بتهديد أمنناشهدت الحدود المصرية مع قطاع غزة وإسرائيل حالة من الاستنفار. اقرأ أكثر ⮕