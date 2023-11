بـ35 مئوية.. 3 مدن تسجل أعلى درجة الحرارة بالمملكة اليوم

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في الأحساء 34 مئوية، والدمام وجازان ووادي الدواسر وشرورة والقنفذة والعلا 33 درجة، وكل من المدينة المنورة والخرج 32 درجة. .وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ9 مئوية، تليها أبها 13 درجة، وطريف والباحة 15 مئوية، والقريات والطائف 16 مئوية، وتبوك وعرعر وسكاكا والدهناء 17 درجة، وكل من حائل والصمان والتنهات 18 درجة. .وسجلت أبها وتبوك وبريدة والباحة والطائف والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.

