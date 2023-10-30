بغداد.. صدور حكم بالإعدام على أجنبي خطط لتفجير نفسه بعملية انتحارية

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد اليوم الاثنين حكما بالإعدام على أجنبي من منتسبي تنظيم"داعش" خطط لتفجير نفسه بعملية انتحارية في العراق.

وأضاف أن"الحكم بحقه صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.صرح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، بأنه تم إبلاغ عائلات 239 شخصا أن أبنائهم أسرى لدى حركة"حماس" بقطاع غزة، وشدد على أنهم سيلاحقون رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار. headtopics.com

دعا الرئيس التنفيذي لشركة"موبيل آي" الإسرائيلية لتقنيات السيارات الذاتية القيادة أمنون شاشوا إلى الإطاحة فوراً برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.أفاد مصدر عسكري سوري باعتداء جديد شنته القوات الجوية الإسرائيلية ليلا من اتجاه الجولان المحتل، حيث استهدفت موقعين للجيش السوري في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة، سيتم التضحية به عندما يحين الوقت، مؤكدا أن أسرائيل لن تصمد 3 أيام لولا دعم الغرب لها.

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.أكد مستشار البنتاغون الأمريكي السابق دوغلاس ماكغريغور، أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة برفع حدة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تدمير إسرائيل.نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة. headtopics.com

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أيتور كارانكا: ما يفعله بيلينغهام مع ريال مدريد ليس صدفةكارانكا: فزت بالكلاسيكو وبطولة في اليوم الأول لي مع ريال مدريد وبيلينغهام يسير على النهج نفسه. اقرأ أكثر ⮕

عائلات رهائن تطالب بأجوبة مع توسيع إسرائيل نطاق الحرب في غزةكثّفت السبت عائلات 229 رهينة تحتجزهم حركة حماس ضغوطها على الحكومة الإسرائيلية لعرض خطط لإنقاذهم، مع توسيع القوات الإسرائيلية نطاق هجومها العنيف على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

عائلات رهائن إسرائيليين تطالب بأجوبة بعد توسيع نطاق الحرب في غزةكثّفت عائلات 229 رهينة تحتجزهم حركة حماس، اليوم السبت، ضغوطها على الحكومة الإسرائيلية لعرض خطط لإنقاذهم، مع توسيع القوات الإسرائيلية نطاق هجومها على غزة. اقرأ أكثر ⮕

حساب المواطن يرد على سؤال : متى تصدر الأهلية؟ | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةحساب المواطن يرد على سؤال : متى تصدر الأهلية؟ جدد حساب المواطن التأكيد على موعد صدور نتائج الأهلية تزامنًا مع تزايد استفسارات المواطنين عن نتائج أهلية دورة اقرأ أكثر ⮕

موسم الرياض.. عندما عاش العالم «ليلة قتال من الخيال»مرة أخرى، فرض موسم الرياض نفسه على أجندة الأحداث العالمية، بعد ليلة تاريخية شدّت عشاق الملاكمة والألعاب القتالية على حد سواء إلى أقصى درجات الإثارة. اقرأ أكثر ⮕

بيلينغهام يقلب الطاولة على برشلونة ويمنح الريال الفوز في 'الكلاسيكو'في الكلاسيكو رقم 187، تقمص النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام دور البطولة وقلب الطاولة على برشلونة ليمنح الفريق الملكي فوزه الـ77 في الكلاسيكو، وفي الوقت نفسه يصعد بالريال لصدارة الدوري الإسباني. اقرأ أكثر ⮕