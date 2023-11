بعملية جراحية معقدة.. إنقاذ شاب تعرض لحادث مروري بالجوف

وتكمن خطورة هذه العمليات وصعوبتها ليس فقط على طبيعة الكسر المعقدة، وإنما بوجود شرايين وأعصاب متداخلة قريبة من المنطقة، وتكللت العملية بالنجاح، وخرج المريض من المستشفى بحالة جيدة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BBCARABIC: حرب غزة: عمليات جراحية في أروقة المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزةحرب غزة: عمليات جراحية في أروقة المستشفى 'الوحيد' شمال القطاع يجريها أطباء منهكون

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: عملية نيمار «الخميس»... بانتظار الضوء الأخضر من الهلالتوقعت صحيفة او غلوبو البرازيلية أن يخضع نجم نادي الهلال والمنتخب البرازيلي نيمار لعملية جراحية الخميس

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

TRTARABI: الاستخبارات التركية تحيّد عنصراً في تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراقتمكنت الاستخبارات التركية من تحييد مسؤول ما يسمى 'الشؤون اللوجستية والمالية' في تنظيم PKK الإرهابي في منطقة ميتينا شمالي العراق بعد عملية أمنية معقدة.

مصدر: TRTArabi | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: هيئة المنافسة تمنح 'العربية' موافقة مشروطة للاستحواذ على 'فادن للدعاية والإعلان'أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية اليوم حصولها على موافقة مشروطة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي الخاصة بعملية الاستحواذ الكامل على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: كأس الملك: «نصر رونالدو» في مهمة معقدة أمام «اتفاق جيرارد»يتواصل الصراع، اليوم، على البطاقات المؤهلة للدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، وذلك عندما يلتقي النصر وضيفه الاتفاق في مواجهة من مواجهات دور الستة عشر.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: فريق طبي ينجح في جراحة معقدة لتثبيت الحبل الشوكي لمريض بجدةالمريض حضر لقسم طوارىء المستشفى وهو يعاني من الكسر العنقي، إضافة إلى وجود ضغط على الأعصاب في بقية الفقرات العنقية

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕