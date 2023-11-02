بعكس المتوقع.. سابك تتكبد خسائر فصلية بـ 770 مليون دولار

وقالت الشركة في البيان إنها تمكنت من تحقيق صافي ربح قدره 536 مليون ريال في الربع الحالي من عملياتها المستمرة. وقد حققت الشركة صافي ربح من العمليات المستمرة بمقدار 1.64 مليار ريال سعودي في الربع نفسه من العام السابق، بانخفاض قدره 67 بالمئة وأرجعت ذلك إلى الأسباب التالية:
وبلغت خسارة السهم خلال الفترة -0.35 ريال للسهم الواحد، مقابل أرباحا بـ 5.41 ريالات للسهم الواحد في الفترة المماثلة من 2022. • الركود على الطلب العالمي للكيماويات مما أدى إلى انخفاض في متوسط أسعار البيع، وبالتالي انخفاض في قيمة المبيعات بـ 37 مليار ريال.
وأرجعت الشركة سبب تكبدها لخسائر في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي إلى أن هناك خسائر غير نقدية نتيجة لصفقة استحواذ" التي تم الإعلان عنها سابقاً والبالغة 2.93 مليار ريال. علماً أن هذه الصفقة سوف تُمَكِّن شركة "سابك" من التركيز على محفظة أعمالها الاستراتيجية، للحفاظ على قدرتها التنافسية وإعداد الشركة لعصر جديد من النمو في مجال
• تسجيل مخصص انخفاض في القيمة لبعض الأصول الرأسمالية بقيمة 255 مليون ريال سعودي كجزءٍ من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا لتحسين العائد الاستثماري.كما تكبدت سابك السعودية خسائر بنحو مليار ريال في فترة التسعة أشهر الأولى من 2023، بالمقارنة مع أرباح صافية بنحو 16.2 مليار ريال بالفترة المماثلة من 2022.بنحو 26 بالمئة خلال الفترة لتصل إلى 106.5 مليار ريال، مقارنة مع 143.5 مليار ريال كان قد حققتها في نفس الفترة من العام الماضي.
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