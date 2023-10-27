بعد 'مُسيّرة طابا المجهولة' و'جسم نويبع الغريب'.. استنفار مصري و'رسائل تحذير'

بعد تكرار الحوادث والقصف في شمال وجنوب سيناء خلال الأيام الماضية، شهدت المناطق القريبة من قطاع غزة استنفاراً..وأفادت 'العربية-الحدث'، اليوم الجمعة، أن تقييماً يجري لما حدث في طابا ونويبع جنوب سيناء على البحر الأحمر، على أعلى المستويات في الدولة، وأكدت أن خطط طوارئ وُضعت للتعامل مع هذه الأحداث إذا تكررت مرة أخرى بشكل عاجل، وكشفت أن هناك تشديداً لتأمين الأجواء المصرية والحدود بشكل كامل ضد أي مخاطر..

وختمت لافتة إلى أن لجان التحقيق ما زالت مستمرة في عملها بشكل كامل، مضيفةً أن 'هناك تقييماً للموقف بشكل كامل في المناطق القريبة من قطاع غزة ومن محور الاشتباك من قبل كل الجهات المعنية المصرية'..وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، أن البلاد تتعرض لاستفزازات من جانب 'بعض الأطراف' لجرها إلى الصراع بين الفلسطينيين و'إسرائيل' في قطاع غزة..

اقرأ أكثر:

sabqorg »

الدفاع الجوي المصري يعترض مقذوفًا فوق نويبع | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالدفاع الجوي المصري يعترض مقذوفًا فوق نويبع أفادت مصادر إعلامية مصرية بأن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض مقذوف فوق مدينة نويبع بعد سقوط مقذوف آخر في طابا اقرأ أكثر ⮕

مصدر أمني مصري: لا وفيات بسبب 'صاروخ طابا' وجار تحديد جهة إطلاقهمصدر أمني مصري: لا وفيات بسبب 'صاروخ طابا' وجار تحديد جهة إطلاقه اقرأ أكثر ⮕

الجيش المصري يعلق على حادث 'طابا'.. و'جسم مجهول' يسقط في 'نويبع'صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

نويبع.. فيديو سقوط 'جسم غريب' قرب محطة الكهرباء تنشره القاهرة الإخباريةنشرت قناة القاهرة الإخبارية المملوكة للدولة في مصر، الجمعة، مقطع فيديو يظهر ما قالت إنه سقوط 'جسم غريب' قرب محطة الكهرباء في منطقة نويبع على البحر الأحمر. اقرأ أكثر ⮕

وزارة الصحة المصرية: إصابة 6 في سقوط «جسم متفجر» على طاباقالت وزارة الصحة المصرية، اليوم (الجمعة)، إن 6 أشخاص أصيبوا جراء سقوط «جسم متفجر» في الساعات الأولى من الصباح داخل مدينة طابا في محافظة جنوب سيناء. اقرأ أكثر ⮕

وزارة الصحة المصرية: إصابة 6 في سقوط «جسم متفجر» على طاباقالت وزارة الصحة المصرية، اليوم (الجمعة)، إن 6 أشخاص أصيبوا جراء سقوط «جسم متفجر» في الساعات الأولى من الصباح داخل مدينة طابا في محافظة جنوب سيناء. اقرأ أكثر ⮕