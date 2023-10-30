بعد 'هجوم المطار'.. كشف مصير ركاب طائرة 'إسرائيل

كشفت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية مصير ركاب الطائرة القادمة من إسرائيل، التي حطت في داغستان الأحد، مسببة موجة غضب في العاصمة محج قلعة.
وأوضحت "جيروسالم بوست"، أن "ركاب الطائرة نقلوا إلى مكان غير معلوم لضمان سلامتهم"، ونشرت مقطع فيديو لهم بعد إجلائهم، أثناء تناولهم الطعام في ما بدا أنه قاعة طعام في فندق أو نزل، صباح الإثنين.اقتحم المئات من المحتجين المناهضين لإسرائيل مطار محج قلعة، الأحد، فور وصول طائرة قادمة من إسرائيل، مما اضطر قوات الأمن الروسية إلى إغلاق المطار وتغيير مسار الرحلات الجوية أثناء إبعاد المحتجين.
أعلنت وكالة النقل الجوي أن المطار سيظل مغلقا حتى السادس من نوفمبر، وأمرت لجنة التحقيقات الروسية بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة.جاء في بيان لوزارة الخارجية أن السفير الإسرائيلي لدى موسكو يعمل مع السلطات الروسية لضمان سلامة الإسرائيليين واليهود. headtopics.com
أضاف البيان أن "إسرائيل تنظر إلى المحاولات التي تستهدف إيذاء المواطنين الإسرائيليين واليهود في أي مكان على أنها أمر خطير".دميتري بيسكوف إن "أصحاب النوايا السيئة" استخدموا صور المعاناة التي شوهدت على نطاق واسع في قطاع غزة لإثارة الناس في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة شمال القوقاز.
أعلنت وكالة النقل الجوي أن المطار سيظل مغلقا حتى السادس من نوفمبر، وأمرت لجنة التحقيقات الروسية بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة.جاء في بيان لوزارة الخارجية أن السفير الإسرائيلي لدى موسكو يعمل مع السلطات الروسية لضمان سلامة الإسرائيليين واليهود. headtopics.com
أضاف البيان أن "إسرائيل تنظر إلى المحاولات التي تستهدف إيذاء المواطنين الإسرائيليين واليهود في أي مكان على أنها أمر خطير".دميتري بيسكوف إن "أصحاب النوايا السيئة" استخدموا صور المعاناة التي شوهدت على نطاق واسع في قطاع غزة لإثارة الناس في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة شمال القوقاز.