بعد تشكيك بايدن.. الأمم المتحدة تصدّق حصيلة الشهداء الصادرة عن الصحة في غزة

أكدت الأمم المتحدة، الجمعة أن أعداد الشهداء الصادرة عن وزارة الصحة في غزة أثبتت مصداقيتها في حروب سابقة، وذلك بعدما شككت واشنطن في حصيلة الحرب الحالية.

وكشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني للصحفيين في القدس"في الماضي، وعلى مدى جولات النزاع الخمس أو الست في قطاع غزة، اعتُبرت هذه الأرقام ذات مصداقية ولم يسبق لأحد أن شكك فيها".

وأوضح لازاريني أن 57 من موظفي الأونروا استُشهدوا منذ بدء النزاع، موضحاً أن الحصيلة التي سجّلتها الوكالة الأممية تعكس معدل الحصيلة الإجمالية المعلنة في غزة. "التاريخ سيحاكمنا جميعاً".. المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني يستنكر صمت العالم عن الأوضاع المأساوية في قطاعوأشار إلى أن نسبة موظفي الأونروا الذين استُشهدوا مقارنة بالعدد الإجمالي للعاملين ضمن الوكالة يتوافق مع نسبة سكان غزة الذين استُشهدوا مقارنة بالعدد الإجمالي لسكان القطاع، وهو ما يثبت صحة بيانات وزارة الصحة. headtopics.com

وقال بايدن في مؤتمر صحفي الأربعاء"ليست لدي أدنى فكرة عن أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة بشأن عدد الأشخاص الذين يقتلون. أنا متأكد أن هناك أبرياء خسروا أرواحهم، لكن هذا هو ثمن خوض الحرب"، متداركاً"لكنني لا أثق بالعدد الذي يعلنه الفلسطينيون".وفي اليوم التالي، ردّت وزارة الصحة بنشر قائمة مفصّلة بأسماء وأرقام بطاقات الهوية وجنس وعمر نحو 7000 شخص استُشهدوا في غزة.

وذكرت الوزارة"قرّرنا أن نخرج ونعلن بالتفاصيل والأسماء وأمام العالم بأسره حقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ شعبنا أمام أنظار العالم وعلى مسمعه".وتشن إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة. headtopics.com

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