بعد عودة الاتصالات إلى القطاع.. البيت الأبيض يعتبرها أمرا بالغ الأهمية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن استعادة الاتصالات في غزة أمر بالغ الأهمية، مشيرة إلى أنها تعمل على ذلك مع إسرائيل.وأضافت: يجب أن يكون عمال الإغاثة والمدنيون والصحفيون قادرين على التواصل مع بعضهم البعض ومع بقية العالم. لقد اهتمت إدارتنا بهذا الأمر، وعملت عليه، ويسعدها أن يتم استعادته.Aid workers, civilians, and journalists need to be able to communicate to each other and the rest of the world. Our Administration cared about this, worked on it, and are glad to see it restored.

وشهدت غزة ليلة الجمعة/ السبت، قصفا من عدة محاور هو الأعنف منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تسبب في تدمير مئات المباني كليا، تزامنا مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع عزله عن العالم الخارجي

والسبت، أعلن ماسك مالك منصة إكس أنه قرر توفير الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في غزة، بعد قطع إسرائيل للخدمة عن القطاع. وكتب على منصته أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة ستارلينك التابعة لشركته سبيس إكس، ستدعم خطوط الإنترنت لمصلحة منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة. headtopics.com

ورد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي على ماسك بقوله إن تل أبيب ستلجأ إلى كافة الوسائل لمنع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من تزويد منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة بالإنترنت. وأضاف الوزير الإسرائيلي: ستحارب إسرائيل بكافة السبل خطوة ماسك، مضيفا أن حركة حماس ستستخدم ذلك خدمة ستارلينك لمصلحة نشاطاتها حسب زعمه.ارتفاع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين إلى 4

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: Arabi21News »

قطعتها إسرائيل ليومين.. عودة خدمات الاتصال والإنترنت لقطاع غزة بشكل تدريجيأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عودة خدمات الاتصال والإنترنت بشكل تدريجي إلى قطاع غزة بعد أن قطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عن سكان القطاع. اقرأ أكثر ⮕

وزير الاتصالات الفلسطيني يكشف الطريقة التي قطعت فيها إسرائيل الاتصالات عن قطاع غزةكشف وزیر الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر رفض سلطات إسرائيل توصيل الاتصالات وشبكة الإنترنت في قطاع غزة حتى بعد مراجعة من قبل المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن تعطيل الخدمة تم يدويا. اقرأ أكثر ⮕

رئيس شركة 'فودافون' المصرية يؤكد استعداد شركته نشر محطات اتصالات لغزةأعلن رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المصرية 'فودافون' هاني محمود، أن الشركة جهزت محطات متحركة لنقلها إلى الحدود المصرية مع قطاع غزة، لاستعادة الإنترنت وشبكات الاتصالات بعد قطعها. اقرأ أكثر ⮕

الدفاع المدني بغزة: فوجئنا بحجم الدمار وعدد القتلى بعد عودة الاتصالات للقطاعقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل اليوم الأحد، إن الدفاع المدني فوجئ بحجم الدمار وعدد الجثث بعد عودة الاتصالات للقطاع. اقرأ أكثر ⮕

بعد 'القطع الكامل'.. إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في غزةعرض الملياردير الأميركي إيلون ماسك، توفير الاتصالات عبر الإنترنت بالأقمار الاصطناعية، لقطاع غزة، بعد قطع الاتصال عن القطاع من قبل الجيش الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

بعد «القطع الكامل».. إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في غزةعرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك توفير الاتصالات عبر الإنترنت بالأقمار الاصطناعية لقطاع غزة، بعد قطع الاتصال عن القطاع من قبل الجيش الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕