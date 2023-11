بعد تحريضه لإبادة غزة.. سيناتور أمريكي: لا سقف للاحتلال في عدد الضحايا بغزة

ووجه رسالة إلى المحتلين يحرضهم فيها على إبادة غزة:"قوموا بكل ما يتوجب عليكم القيام به للدفاع عن أنفسكم، قوموا بتسوية المكان بالأرض".يشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، جدد موقفه بعدم الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، معتبراً ذلك"خسارة" للاحتلال أمام حركة"حماس".

تصريحات السيناتور الأمريكي أثارت غضبا في الشارع العربي وكذلك لدى المسيحيين، معربين عن دهشتهم من تحريضه العلني لاستهداف المدنيين في غزة، فيما وصفه البعض بـ"الأعمى أو المنافق".سياسة320 من حاملي جوازات السفر الأجنبية عبروا إلى مصر من غزةحكومة غزة: تدمير 52 مسجدا كليا بسبب العدوان الإسرائيلي

