بعد عمدة لندن.. عمدة مانشستر يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

، انضم عمدة مانشستر الكبرى (عمالي) أندي بيرنهام للدعوة، بعد موقف مماثل من كل عمدة لندن ورئيس حزب العمال في أسكتلندا.

وجاء في رسالة وقعها بيرنهام ونائبته كيت جرين ومعهما عشرة من رؤساء البلديات المحلية:"نحن قلقون للغاية بشأن الأحداث في الشرق الأوسط والألم الذي يمر به سكان مانشستر الكبرى وخصوصا في مجتمعاتنا اليهودية والمسلمة".

ونقلت صحيفة"الغارديان" عن أنس ساروار، زعيم حزب العمال الأسكتلندي، قوله إنه يجب أن يكون هناك"وقف فوري للعنف" مع إرفاق شروط. واستبعدت"الغارديان" أن تكون هذه المواقف منسقة بين شخصيات الحزب، لكنها أشارت إلى أنها ستمهد الطريق أمام المزيد من السياسيين البارزين في حزب العمال لتقديم الدعم العلني للتحرك من أجل وقف التصعيد في غزة. headtopics.com

ودعم سروار هذه الخطوة بشروط، بما في ذلك وقف تبادل الصواريخ وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وقال ساروار على حسابه في منصة"إكس" (تويتر سابقا):"نحن بحاجة إلى عملية سلام مناسبة، لأنه للأسف لا يوجد سلام في الوقت الحالي ولا توجد عملية.. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها رؤيةوقاوم ستارمر دعوات العديد من أعضاء البرلمان من حزب العمال، بما في ذلك العديد من النواب البارزين، لدعم وقف إطلاق النار. وكان نحو ربع نواب الحزب في البرلمان قد طالبوا بتبني الدعوة، لكن ستارم تماهى مع موقف الحكومة بقيادة المحافظين الذين يتحدثون عن هدنة إنسانية وليس وقف كاملا لإطلاق النار.

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