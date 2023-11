بعد قرار تغيير المدد بالميلادي.. 'التأمينات': احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية بالهجري

وكان مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قد وافق على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطًا بأحكام الشريعة الإسلامية المبنيّ فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري..

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: التأمينات: احتساب العمر في نظام التأمينات يتم بالتقويم الهجري | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةالتأمينات: احتساب العمر في نظام التأمينات يتم بالتقويم الهجري أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية بالتقويم الهجري.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'التأمينات الاجتماعية' تحسم الجدل.. سن التقاعد بالهجري أم الميلادي؟أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أن سن التقاعد للموظف في نظام التأمينات الاجتماعية سيظل بالهجري.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

TWASULNEWS: كيفية احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية؟صحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

مصدر: twasulnews | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: التأمينات: الحد الأقصى لأجر الاشتراك للسعوديين 45 ألف ريال | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةالتأمينات: الحد الأقصى لأجر الاشتراك للسعوديين 45 ألف ريال كشفت التأمينات الاجتماعية عن الحدود الدنيا والقصوى لأجر الاشتراك الشهري للمواطنين السعوديين

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

TWASULNEWS: التأمينات توضح المدد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض 'ساند'صحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

مصدر: twasulnews | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: التأمينات تحدد موعد صرف دعم ساند وتحدد 5 شروط للأهلية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالتأمينات تحدد موعد صرف دعم ساند وتحدد 5 شروط للأهلية أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف دعم ساند للمستفيدين على مدار اليوم الأربعاء.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕