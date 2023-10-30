بعد عام من استحواذ ماسك عليها .. جدل وفوضى تشهدها منصة "إكس"بعد عام من شراء رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك لمنصة تويتر للتواصل الاجتماعي، أصبح التطبيق الذي يطلق عليها الآن"إكس"، بعيدا كل البعد عما كان عليه.

ويمكن الآن لأي شخص شراء علامة التوثيق الزرقاء، التي كانت حتى قدوم ماسك تشير إلى أن الحساب موثق، ضمن اشتراك"إكس بلو" ابتداء من 8 دولارات شهريا، وبدون تقديم دليل على الهوية، كما أدخل ماسك نظام الشارة الرمادي للمنظمات الحكومية، إضافة إلى علامة الاختيار الذهبية للمشتركين من المنظمات الموثقة، مما يتكلف ألف دولار شهريا، إضافة إلى 50 دولارا لكل حساب تابع.

ويقول ماسك الذي يحب بث الآراء اليمينية على منصة إكس، إن تويتر السابقة كانت تمارس الرقابة باسم ما وصفه بـ"فيروس العقل المستيقظ"، وقد وصف ماسك الحزب الديمقراطي، الذي ينتمى له الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه"حزب الانقسام والكراهية"، كما يتهم المؤسسات الاعلامية الشهيرة بالتمييز تجاه أصحاب البشرة البيضاء، في حين يبدو متأكدا من أن أوروبا تواجه تهديد الحرب الأهلية بسبب الهجرة، وهذه مجرد أمثلة قليلة من آراء رجل الأعمال الشهير. headtopics.com

وخلص الباحثون في تحليلهم إلى أنه في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري، كانت مجموعة صغيرة تتألف من 7 حسابات هى المسؤولة عن حصة كبيرة من المحتوى" في الحوار بشأن حماس وإسرائيل على" إكس" الذي حقق أرقام مشاهدة مذهلة، وخلال الأيام الثلاثة الأولى بعد وقوع الهجوم، نشرت المجموعة 1800 منشور، حظى بـ 1.6 مليار مشاهدة.

وأشار مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون إلى تقارير بشأن صور معدلة وتسجيلات صوتية من ألعاب فيديو تم بثها على أنها تسجيلات حقيقية، ويشار إلى أن انتهاك قانون الخدمات الرقمية يمكن أن يؤدي لفرض عقوبات، وبالنسبة لشركات محددة، يمكن أن تصل العقوبات المالية إلى 6 في المائة من إجمالي حجم الأعمال العالمي. headtopics.com

من ناحية أخرى، مازالت منصة أكس لديها مشكلة تتعلق بالأموال. وأكد ماسك عدة مرات أن إيرادات الاعلانات على المنصة تمثل نصف ما كانت تويتر تجنيه . وتتركز استراتيجية ماسك على إيرادات الاشتراكات، لذلك تم وضع قيود على عدد المنشورات التي يستطيع المستخدمون الذين لا يدفعون اشتراكا أن يطلعوا عليها يوميا.

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