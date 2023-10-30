بعد واقعة المدير الأجنبي.. 'المرواني' يطالب بالتصدي لفصل العاملين السعوديين ووضع حد أدنى للرواتب بالقطاع الخاص

يطالب الكاتب الصحفي محمد المرواني وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتصدي لفصل المواطنين عبر وضع أنظمة خاصة ومشددة لفصل المواطن السعودي، وكذلك تحديد الحد الأدنى للرواتب بالشركات الكبرى بالقطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن عمل المواطن، ويجب أن تقوم بواجبها تجاهه..وفي مقاله 'شركاتنا.. ورواتب أبنائنا!!' بصحيفة 'المدينة'، يقول المرواني: 'لا شك أن الشركات تعمل من أجل الكسب وارتفاع الإيرادات..

ويتوجه 'المرواني' للشركات قائلاً: 'المال هو العنصر المهم لراحة وإنتاجية الموظف بالقطاع الخاص، والحوافز تكون للإنسان الأفضل، والعدل والمساواة بين مَن يعمل ويُبدع ويُعطي جهده ووقته لنجاح عمله هو معيار تقدُّم الشركات، والمطلوب ألا يكون هناك فرق بالجنس أو اللون.

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