بعد الأنبار.. هجمات على قاعدة الشدادي في الحسكة السورية

طالت قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا خلال الأيام الماضية، شهدت"قاعدة الشدادي" في الحسكة السورية محاولة اعتداء جديدة.
فقد أعلن فصيل عراقي يحمل اسم"المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان نشر على مواقع التواصل، اليوم الخميس، استهداف"قاعدة الشدادي" التي تضم قوات أميركية، بـ"رشقة صاروخية أصابت أهدافها بشكل مباشر".كما وصف هذا الفصيل القاعدة بالمحتلة من قبل الأميركيين.وكان هذا الفصيل أعلن في وقت سابق اليوم أيضا، استهداف قاعدة عين الأسد في مدينة الأنبار غرب العراق، بطائرة مسيّرة.
يذكر أن تلك القاعدة وغيرها من القواعد التي تضم قوات أميركية في العراق وسوريا على السواء تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات بالدرون أو صواريخ الكاتيوشا. أتت تلك الهجمات في خضم المخاوف الدولية لاسيما الأميركية المتصاعدة من توسع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي تفجر قبل 3 أسابيع، إلى حرب إقليمية، تدخل فيه إيران على الخط إما مباشرة وإن كان مستبعداً، أو عبر الفصائل الموالية لها.فيما رفعت الولايات المتحدة جاهزيتها العسكرية، ودفعت بمزيد من أنظمة الدفاع الجوية إلى الشرق الأوسط. headtopics.com
فمنذ تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، ارتفعت وتيرة التهديدات من قبل عدة فصائل ومجموعات مدعومة إيرانياً سواء في العراق أو سوريا وحتى لبنان، حيث هدد حزب الله أكثر من مرة بالانخراط في الحرب ضد إسرائيل إذا"استدعت الحاجة". ومن اليمن، هدد زعيم الحوثيين أيضا يوم العاشر من أكتوبر بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ إذا تدخلت القوات الأميركية في الصراع بغزة بشكل مباشر.