بعد قبلة غير مرغوب فيها.. 'فيفا' يقرر إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني السابق

الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدممن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة ثلاث سنوات بسبب قبلته غير المرغوب فيها على لاعبة منتخب إسبانيا للسيداتوقال الفيفا، في بيان صدر الاثنين، إن تصرفات روبياليس خلال حفل توزيع جوائز نهائي كأس العالم للسيدات في أغسطس/ آب كانت انتهاكًا للمادة 13 من قانون الانضباط.

وقال الفيفا: "يكرر الفيفا التزامه المطلق باحترام وحماية سلامة جميع الأشخاص وضمان الالتزام بالقواعد الأساسية للسلوك اللائق"، مضيفًا أن إيقاف روبياليس لا يزال قابلا لاستئناف محتمل قبل لجنة استئناف الفيفا.

وأثارت تداعيات سلوك لويس روبياليس أزمة في كرة القدم الإسبانية وأثارت إدانة في إسبانيا وفي جميع أنحاء العالم. وبعد أسابيع من الانتقادات الشديدة، استقال روبياليس الشهر الماضي من منصب رئيس كرة القدم في البلاد.عقب الحادثة مباشرة، رفض روبياليس الاستقالة على الرغم من الاحتجاجات العامة والاحتجاجات، وتم إيقافه مؤقتًا لمدة 90 يومًا عن ممارسة كرة القدم من قبل الفيفا. headtopics.com

وقال الفيفا في بيانه، الاثنين: "تتعلق هذه القضية بالأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في 20 أغسطس/ آب 2023، والتي تم بسببها إيقاف السيد روبياليس مؤقتًا لفترة أولية مدتها 90 يومًا".

تسمح المادة 13 من قانون الفيفا التأديبي - بعنوان "السلوك الهجومي وانتهاكات مبادئ اللعب النظيف" - للمنظمة بمعاقبة شخص ما إذا اعتبر أنه انتهك "القواعد الأساسية للسلوك اللائق" أو تصرف "بطريقة تأتي بإساءة سمعة رياضة كرة القدم /أو الفيفا".وعادت اللاعبة جينيفر هيرموسو بشكل رائع إلى كرة القدم الدولية في الأسبوع الماضي، وسجلت هدفا في الدقيقة 89، لتمنح أبطال العالم الفوز على إيطاليا، في دوري الأمم الأوروبية للسيدات. headtopics.com

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