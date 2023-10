بعد انتخابه.. فيديو خطير لرئيس مجلس النواب الأميركي

فقد انتشر فيديو قديم وخطير له يتحدث فيه عن منصة إكس (تويتر سابقاً)، حيث قال إن"الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، استخدمت تويتر وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى لفرض رقابة على الأميركيين".took it over... The Twitter files should be a matter of bipartisan concern for every member of Congress and every American citizen…كما أردف أن"تويتر كان في الأساس شركة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل أن يشتريها إيلون ماسك".

ونال جونسون النائب عن لويزيانا الذي يعد حليفاً للرئيس السابق دونالد ترمب وقاد الجهود القانونية الرامية لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020، إجماع حزبه عليه كرئيس مجلس النواب الـ56.

