بعد حادث طابا.. شاهد سقوط مقذوف 'مجهول' في نويبع بمصر

إلى هذا، أكدت مصادر مصرية أن المقذوف سقط على مدينة نويبع الواقعة في نطاق الجيش الثالث الميداني.أتى حادث نويبع بعد ساعات من سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية في مدينة طابا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في مبنى إسعاف المدينة والسكن الإداري لمستشفى المدينة المركزي.بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد"تهديدا جويا" في منطقة البحر الأحمر وربط ذلك بمقذوف سقط على الأراضي الساحلية المصرية هناك.

وأضاف أن إسرائيل ستعمل مع مصر والولايات المتحدة على تعزيز الدفاعات الإقليمية في مواجهة التهديدات القادمة من منطقة البحر الأحمر.ولم تكن هاتان الحادثتان أول ما يصيب الأراضي المصرية منذ بدء حرب غزة، فقد وقع في وقت سابق بعض"الإصابات الطفيفة" في صفوف القوات المصرية على الحدود مع إسرائيل نتيجة قصف"عن طريق الخطأ" من دبابة إسرائيلية، من دون أن يحدد عدد الجرحى.

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الدفاع الجوي المصري يعترض مقذوفًا فوق نويبع | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالدفاع الجوي المصري يعترض مقذوفًا فوق نويبع أفادت مصادر إعلامية مصرية بأن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض مقذوف فوق مدينة نويبع بعد سقوط مقذوف آخر في طابا اقرأ أكثر ⮕

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5 إصابات جراء سقوط قذائف صاروخية في طابا المصرية (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕