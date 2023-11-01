بعد إخلائهم من غزة عبر رفح.. مصر تستقبل 320 من الرعايا الأجانب والمصابين

وذكرت الوزارة أن 117 من حملة الجوازات الأجنبية أُجريت لهم الفحوصات الطبية على الحدود و35 طفلا تلقوا لقاحات. من جانبه قال ناهض أبو طعيمة مدير مستشفى ناصر في قطاع غزة لوكالة رويترز إن 19 مصابا في حالة حرجة بالمستشفى سيكونون ضمن 81 مصابا سينقلون إلى مصر مشيرا إلى أنهم يحتاجون لجراحات متقدمة لا يمكن تنفيذها في القطاع بسبب نقص الإمكانيات خاصة النساء والأطفال.
وكانت مصادر مطلعة أفادت بأن اتفاقا بين مصر وإسرائيل وحماس سيسمح بعبور 81 مصابا ومن وردت أسماؤهم في قائمة مبدئية تضم 500 من حملة جوازات السفر الأجنبية من القطاع إلى مصر في الأيام القليلة المقبلة.وقال مصدر دبلوماسي مطلع على الخطط المصرية لوكالة رويترز: إن نحو 7500 من حملة جوازات السفر الأجنبية سيجري إجلاؤهم من غزة على مدى نحو أسبوعين، مضيفا أن مطار العريش سيكون متاحا لإخراج الأفراد.
وقال دبلوماسيون إن من المتوقع أن تسافر الدفعة الأولى من حملة الجوازات الأجنبية إلى القاهرة برا، لتسافر من هناك إلى الخارج على متن طائرات. وتأتي عمليات الإجلاء المحدودة بعد حصار مطبق تفرضه إسرائيل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع على قطاع غزة الذي تستهدفه بضربات وقصف إضافة لبدء عمليات توغل برية في إطار ردها على هجوم نفذته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.سياسةحكومة غزة: تدمير 52 مسجدا كليا بسبب العدوان الإسرائيليواشنطن تصف عنف المستوطنين بالضفة الغربية بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل كبير"
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