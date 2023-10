بعد ضرب طابا في سيناء.. أول تعليق رسمي مصري

ولاحقا أوضح المتحدث العسكرى المصري في بيان أن الطائرة الموجهة بدون طيار التي سقطت فيفي حين أوضح الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر.To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browserوقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري"رصدنا في الساعات القليلة الماضية تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر. وأرسلنا طائرات هليكوبتر قتالية للتعامل مع التهديد، ويجري الآن التحقيق في الأمر".

كما أضاف في إفادة صحفية بثها التلفزيون"أن الضربة التي وقعت في مصر كانت نتيجة لهذا التهديد". وختم مؤكدا أن بلاده ستعمل مع مصر والولايات المتحدة على تعزيز الدفاعات الإقليمية في مواجهة التهديدات القادمة من منطقة البحر الأحمرويعد هذا الحادث الثاني من نوعه منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية.

فالأسبوع الماضي، وبعد وقت قصير من دخول قافلة مساعدات إلى معبر رفح من الجانب المصري، متجهة نحو جنوب غزة، وقع انفجار في المكان. ليعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أن أن دبابة تابعة له أصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ، مقدما اعتذاره عما حدث.فيما أوضح الجيش المصري حينها، أن أحد أبراج مراقبة الحدود أصيب بشظايا قذيفة إسرائيلية عن طريق الخطأ، لافتاً إلى إصابة بعض عناصر المراقبة الحدودية بجروح طفيفة جراء الشظايا. headtopics.com

ويسلط انفجار طابا الضوء على المخاطر التي تواجهها مصر ودول أخرى في المنطقة مع تصاعد القتال بين إسرائيل والفلسطينيين. لاسيما أن القاهرة تلعب دورا نشطا في التفاوض على وصول المساعدات إلى غزة وفي محاولة إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس والدعوة إلى وقف إطلاق النار.فمنذ السابع من أكتوبر إثر تفجر الصرع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية عقب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، شهدت الحدود بين مصر وغزة استنفاراً أمنياً واسعاً.

