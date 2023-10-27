بطولة إسبانيا: تشافي يلمح إلى امكانية عودة نجومه المصابين

مهاجم برشلونة الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي يشارك مع زملائه في حصة تدريبية في برشلونة عشية الكلاسيكو امام ريال مدريد في الدوري الاسباني في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023وافتقد بطل الليغا إلى خدمات المهاجمين البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا ولاعبي الوسط بيدري والهولندي فرينكي دي يونغ والمدافعين الفرنسي جول كونديه وسيرجي روبرتو في الأسابيع الأخيرة.

وتابع"اللاعبون الذين استبعدناهم تقريبًا ويريدون التواجد في المباراة، جميعهم يريدون اللعب. إنهم جميعًا يشعرون بحالة جيدة جدًا وسيتعين علينا الانتظار حتى الغد للحصول على قائمة الفريق". ولم يلعب ليفاندوفسكي منذ خروجه مصابًا أمام بورتو البرتغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي بسبب مشكلة في الكاحل.

وقال تشافي"بالتأكيد أنني لن أخبركم بالتشكيلة أو أعطي أي مؤشرات بخصوصها، (لكنه) يشعر بحالة جيدة جدا، إنه بخير".من جهته، لعب دي يونغ للمرة الاخيرة في أيلول/سبتمبر قبل أن يعاني من التواء في الكاحل، بينما أبعدت إصابة في الفخذ بيدري عن الملاعب منذ آب/أغسطس الماضي. headtopics.com

ويغيب الجناح رافينيا عن الملاعب بسبب مشكلة في الفخذ منذ أيلول/سبتمبر، بينما تعرض كونديه لالتواء في الركبة أمام غرناطة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.وأضاف المدرب"إذا كانوا جاهزين بنسبة 100 بالمئة، سأدفع بهم، لا توجد مشكلة".

واضطر برشلونة إلى الاعتماد بشكل كبير على الشباب من أكاديمية النادي لا ماسيا، حيث سجل كل من فيرمين لوبيس ولامين جمال ومارك غويو أهدافًا مهمة. ووجه تشافي بعض النصائح للاعبين الشباب الذين قد يشاركون ضد ريال مدريد متصدر الدوري. قال"إن وجود لاعبين من أكاديمية النادي يعد بمثابة دفعة قوية، ومن الرائع أن يكون لديك لاعبون من لا ماسيا، وهم يعرفون المنافسة، ويعرفون أهمية اللعبة، إنه أمر أساسي دائمًا". headtopics.com

وأوضح تشافي أن"(في الكلاسيكو) هناك دائمًا المزيد من الأعصاب، والمزيد من التوتر، والسيطرة على تلك الأعصاب، والتحكم في شخصيتك، وإيقاع المباراة، أمر صعب، لأن القلب ساخن، لكن (تحتاج) إلى رأس بارد، أعتقد أن هذا هو مفتاح هذه المباريات".وأشار المدرب إلى التأثير الكبير للاعب الوسط الدولي الإنكليزي للنادي الملكي جود بيلينغهام منذ وصوله إلى ريال مدريد قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني هذا الصيف.

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