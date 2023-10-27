بطولة انكلترا: امكانية مشاركة تونالي مع نيوكاسل السبت حسب مدربه

لاعب الوسط الدولي الايطالي ساندرو تونالي خلال مباراة فريقه نيوكاسل الانكليزي ضد ميلان الايطالي في دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا في 19 ايلول/سبتمبر 2023واعتبر مدرب النادي الذي يحتل المركز السادس حاليًا في الدوري أن هناك"فرصة قوية" لأن يكون تونالي جزءًا من الفريق الذي سيسافر إلى ولفرهامبتون، على الرغم من الإعلان عن العقوبة (عشرة أشهر من الإيقاف وثمانية تحت المراقبة) الخميس من قبل الاتحاد الإيطالي للعبة.

وقال"لقد سمعنا الأخبار ولكننا لم نتلق أي شيء من السلطات الإيطالية في الوقت الحالي، لذلك نحن ننتظر وصول التأكيد الرسمي إلينا"، مضيفًا أن هناك"فرصة جيدة ليكون متاحًا لنا".وأوقف تونالي (15 مباراة دولية) بسبب مراهنات رياضية غير مشروعة، مع الظروف المشددة المتمثلة في المراهنة على مباريات فريقي بريشيا (2017-2020) وميلان (2020-2023) عندما كان يدافع عن ألوانهما. وستكون العقوبة مصحوبة بالتزامات علاجية لوضع حد لإدمانه على المراهنات.

وبات تونالي (23 عاماً) وهو أغلى لاعب ايطالي في التاريخ بعد انتقاله الى صفوف نيوكاسل في صفقة قدرت بـ 64 مليون يورو الصيف الماضي، ثاني لاعب تتم معاقبته في قضية المراهنات بعد لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاجولي الذي اوقف 7 اشهر. headtopics.com

ودخل تونالي بديلا الأربعاء في المباراة ضد ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا (0-1). وستحرم العقوبة تونالي (25 مباراة دولية) من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 في حال التأهل اليها، وسيعود الى الملاعب مطلع موسم 2024-2025.

واستبعد تونالي ونيكولو زانيولو، المعار إلى أستون فيلا الانكليزي من نادي غلطة سراي التركي، من تجمع منتخب بلادهما استعدادا للنافذة الدولية منتصف الشهر الحالي وغابا عن مباراتي ايطاليا ضد مالطا وانكلترا وذلك بعد أن أبلغا بأنهما يخضعان للتحقيق من قبل المدعين الإيطاليين. headtopics.com

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