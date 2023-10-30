بشرى للطلاب.. تناول الشوكلاتة يوميًا يحسن المزاج وينشط الذاكرة

وتعزيز مناعة الجسم علاوة على فوائدها للصحة النفسية.وتعتبر الشوكولاته الخام من الأنواع الغنية بزبدة الكاكاو، وهي عبارة عن الدهون المنزوعة أثناء عملية تكرير الشوكولاته والتي يُعاد إضافتها بنسب متفاوتة أثناء عملية التصنيع.الدكتورة سمر محمود، خبيرة التغذية العلاجية، نصحت بتناول الشوكولاتة بعد يوم عمل مرهق لتخفيف حدة أعراض الإجهاد، لما تحتويها من مواد وفيتامينات تساعد على الهدوء والاسترخاء، كما عددت فوائدها المذهلة في وتنشيط الذاكرة ومساعدة الطلاب على التركيز أثناء المذاكرة.

وتقول محمود: "من أبرز فوائد الشوكولاتة التغلب على الصداع كما أنها تساعد على خفض ضغط الدم، وتحسين وظائف الأوعية الدموية". وأشارت محمود إلى الفوائد الصحية للشوكولاته الموجودة في حبوب الكاكاو إذ تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن منها البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، ، وتحفيز الشهية، وارتياح في الأعصاب، أيضًا تحتوي على مضادات الأكسدة التي تسبب إحساس بالسعادة.قد يساعد تناول الشوكولاتة يوميًا على تعزيز صحة الدماغ وتحسين تدفق الدم إليه، وتتضمن فوائد الشوكولاتة للدماغ ما يلي:زيادة التركيز والانتباه لاحتواء الشوكولاتة على الكافيين والثيوبرومين.

كما يحفز الفلافانول إفراز أكسيد النيتريك من بطانة الشرايين فيعمل على توسيع الشرايين وتقليل مقاومتها وبالتالي خفض ضغط الدم. ويساعد تناول 45 جرامًا من الشوكولاتة أسبوعيًا على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وفق دراسة علمية نشرت عام 2018 في مجلة القلب التابعة لجمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية. headtopics.com

يساهم تناول أنواع الشوكولاتة الغنية بالفلافانول والليكوبين في خفض مستوى الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.تقلل الشوكولاتة أيضًا مقاومة الإنسولين نظرًا لاحتوائها على مركبات الفلافونويد؛ مما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري فيما بعد.

هذه الفوائد تنفرد بها الشوكولاتة الداكنة فقط عند تناولها بكمية معتدلة، إذ أشارت دراسة نشرت في مجلة الجزيئات عام 2018 إلى أن تناول 48 جرامًا يوميًا من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة 70% من الكاكاو ساهم في تقليل مقاومة الإنسولين وخفض معدل السكر الصائم. headtopics.com

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