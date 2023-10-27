بشرى للمعلمين.. التعليم تعيد فتح باب التقاعد المبكر

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمأعادت وزارة التعليم، فتح نظام فارس للتقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1445 لحين بداية عملية احتساب الاحتياج التعليمي.وسيكون التقديم سيكون متاحًا عبر النظام وحتى تحديد وقت الإغلاق من قبل الوزارة، على أن يكون تاريخ ترك العمل رسميًا بنهاية دوام يوم الخامس من شهر ذي الحجة من العام الحالي.

يذكر أن الوزارة قد فتحت باب التقديم للتقاعد يوم 26 محرم من العام الحالي، وتم إغلاقه في غرة شهر ربيع الأول.1- يمكن التقديم على التقاعد المبكر في حالة كان صافي الخدمة 25 عام فأكثر.3- يجب تقديم طلب التقاعد يتم إلكتروني عبر النظام الذاتي لبوابة فارس.5ـ طلبات العدول عن التقاعد تقبل قبل اعتماد الطلب في نظام فارس.خطوات التقديم على التقاعد المبكر- ثم أنقر على أيقونة إرسال الطلب.

أعادت وزارة التعليم، فتح نظام فارس للتقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1445 لحين بداية عملية احتساب الاحتياج التعليمي.وسيكون التقديم سيكون متاحًا عبر النظام وحتى تحديد وقت الإغلاق من قبل الوزارة، على أن يكون تاريخ ترك العمل رسميًا بنهاية دوام يوم الخامس من شهر ذي الحجة من العام الحالي.وأكدت المصادر لصحيفة"عكاظ"، على أنه لن يكون هناك عدول عن التقاعد المبكر في حال اكتمال إجراءات الاعتماد في نظام"فارس". headtopics.com

يذكر أن الوزارة قد فتحت باب التقديم للتقاعد يوم 26 محرم من العام الحالي، وتم إغلاقه في غرة شهر ربيع الأول.1- يمكن التقديم على التقاعد المبكر في حالة كان صافي الخدمة 25 عام فأكثر.3- يجب تقديم طلب التقاعد يتم إلكتروني عبر النظام الذاتي لبوابة فارس.5ـ طلبات العدول عن التقاعد تقبل قبل اعتماد الطلب في نظام فارس.

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